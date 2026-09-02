България

48-годишен офталмолог с инсулт беше транспортиран по въздух от Видин до София

Пациентът е стабилизиран във видинската болница и откаран в УМБАЛ „Св. Анна“ за продължаване на лечението

2 септември 2026, 19:37
48-годишен офталмолог с инсулт беше транспортиран по въздух от Видин до София
Източник: БТА
  • 48-годишен офталмолог е получил мозъчен инсулт и е приет във видинската болница, където скенер е потвърдил диагнозата.
  • Пациентът е консултиран и стабилизиран, след което е транспортиран с медицински хеликоптер от Видин до УМБАЛ „Св. Анна“ в София.
  • Мъжът работи в Крайова, Румъния, а в столичната болница ще продължи лечението му.

Медицински хеликоптер транспортира мъж с тежка травма от Видин до София

Мъж на 48 години с мозъчен инсулт е транспортиран с медицински хеликоптер от Видин до Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Св. Анна“ в София. Това съобщи координаторът на въздушните линейки за област Видин и началник на Отделението по анестезиология и интензивно лечение във видинската болница д-р Вилхелм Елисеев.

По думите му мъжът е приет днес в лечебното заведение. Той е офталмолог, който работи в Крайова, Румъния. След извършено изследване със скенер е установен мозъчния инсулт. 

Пациентът е консултиран и стабилизиран, след което е подготвен за транспортиране с медицински хеликоптер до столичната болница, където ще продължи лечението му, допълни д-р Елисеев.

Източник: БТА, Росен Младенов    
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