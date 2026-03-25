Водят ли САЩ преговори с иранския лидер Мохамад Багер Галибаф?

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в понеделник, че спира за пет дни атаките върху енергийната инфраструктура на Иран и заяви, че Вашингтон и Техеран са провели "много добри и продуктивни разговори", целящи прекратяване на конфликта, предава Al Jazeera .

Същия ден Тръмп каза пред журналисти, че неговите пратеници са в контакт с високопоставен ирански представител.

Докато Тръмп не посочи името на този представител, множество медии в Израел и САЩ съобщиха, че специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър водят разговори с председателя на иранския парламент, Мохамад Багер Галибаф.

И иранското правителство, и самият Галибаф отричат да се провеждат преговори между Вашингтон и Техеран. В иранската система всякакви преговори със САЩ трябва да бъдат одобрени от новия върховен лидер Моджтаба Хаменей и Висшия съвет по национална сигурност, за да имат легитимност.

Trump: "We're dealing with the top person in Iran, the most respected by the people."



Ghalibaf couldn't be LESS respected. He ran for the presidency 4 times, losing all.



In 2024 presidential elections he ran against Pezeshkian, and lost, receiving only 14% of votes

Какво знаем за преговорите?

В събота Тръмп отправи 48-часов ултиматум към Иран да отвори критично важния плавателен маршрут през Ормузкия проток или да рискува атаки върху електроцентралите си. В отговор Иран заяви, че ще атакува енергийни и водни обекти в Израел и Персийския залив. Галибаф също заплаши компании, които държат американски държавни облигации.

В понеделник Тръмп публикува в Truth Social, че Вашингтон и Техеран са провели "много добри и продуктивни разговори относно пълното и окончателно разрешаване на нашите вражди на Близкия изток". Той нареди на американските сили да спрат огъня срещу ирански електроцентрали за пет дни.

Иранското външно министерство отхвърли твърденията на Тръмп за водени преговори и обвини администрацията, че прекратява заплахите си единствено за да успокои енергийните пазари.

Кой е Мохамад Багер Галибаф?

Галибаф, на 64 години, е председател на иранския парламент.

През 1997–2000 г. е командир на въздушните сили на Ислямската революционна гвардия (IRGC). След това става главен полицейски шеф на страната. Между 2005 и 2017 г. е кмет на Техеран. Кандидатства за президент през 2005, 2013, 2017 и 2024 г., като се оттегля преди изборите през 2017 г. През май 2020 г. става председател на парламента, заменяйки Али Лариджани. Лариджани, близък съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, загива на първия ден от войната между САЩ и Израел на 28 февруари.

Trump says the US is talking to "the man who is most respected" in Iran—reportedly Mohammad Bagher Ghalibaf, the Iranian parliament speaker.



Ghalibaf once bragged about personally beating protesters with sticks, saying: *"I am proud of that."



Какво казва Галибаф по време на войната?

В онлайн публикации Галибаф е сред най-острите критици на САЩ и Израел и многократно отправя заплахи към тях и към страните от Залива. Тези заплахи често отразяват позициите на IRGC, а понякога дори ги надхвърлят.

На 14 март той подигра Тръмп за твърдението, че САЩ са победили Иран.

На 17 март обяви, че Ормузкият проток няма да се върне в състоянието си преди войната.

На 19 март заяви, че финансови институции, които финансират американските военни, са легитимни цели: "Американските държавни облигации са напоени с иранска кръв. Купуваш ги, купуваш удар върху главните им офиси и активи."

В понеделник Галибаф публикува в X, че преговори със САЩ няма: "Иранският народ изисква пълно и достойно наказание на агресорите. Всички ирански официални лица стоят твърдо зад върховния лидер и народа, докато тази цел не бъде постигната."

Каква е вероятността за преговори?

Експерти смятат, че преговори са възможни, тъй като натискът върху Тръмп да прекрати войната нараства, но са предпазливи относно успеха им.

"Оценявам вероятността за преговори на около 60 процента," каза иранско-американският икономист Надер Хабиби.

Той обясни, че разходите от войната са високи за всички страни. Тръмп е под натиск да ограничи конфликта и атаките върху енергийна инфраструктура, а също и от държави от Залива и големи икономически партньори като Европа, Япония и Южна Корея. Републиканците също са притеснени от поскъпването на горивата, което може да навреди на шансовете им на междинните избори.

Иран също е под натиск: "Оцелялото ръководство на Иран е под значителен стрес и се тревожи за атаки върху ключови енергийни и електроцентрални обекти."

Хабиби добавя, че страни като Египет, Саудитска Арабия, Пакистан и Турция са успели да установят комуникационен канал с ирански официални лица, което създава предпоставки за преговори. Китай също използва влиянието си, за да насърчи Иран да преговаря.

Machtkampf im Iran: Ghalibaf stärkt Einfluss in Teheran https://t.co/hKWGTodntk — mathias wolf (@Mathias8Wolf) March 25, 2026

Какво следва?

"Трудно е да се прогнозира дали преговорите в следващите дни ще бъдат успешни," казва Хабиби.

Може да има намаляване на насилието и мерки за изграждане на доверие от двете страни, но няма гаранция за всеобхватно споразумение, което да сложи край на войната.

"Може да има разногласия между Израел и САЩ относно условията за прекратяване на войната. По същия начин някои фракции сред иранската управляваща върхушка могат да се противопоставят на отстъпките, които се очаква Иран да направи, за да удовлетвори изискванията на САЩ," добавя той.