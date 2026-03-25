Водят ли САЩ преговори с иранския лидер Мохамад Багер Галибаф?

Иранските ръководители, включително Мохамад Багер Галибаф, отричат да се водят преговори със САЩ

25 март 2026, 13:13
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в понеделник, че спира за пет дни атаките върху енергийната инфраструктура на Иран и заяви, че Вашингтон и Техеран са провели "много добри и продуктивни разговори", целящи прекратяване на конфликта, предава Al Jazeera.

Същия ден Тръмп каза пред журналисти, че неговите пратеници са в контакт с високопоставен ирански представител.

Докато Тръмп не посочи името на този представител, множество медии в Израел и САЩ съобщиха, че специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър водят разговори с председателя на иранския парламент, Мохамад Багер Галибаф.

И иранското правителство, и самият Галибаф отричат да се провеждат преговори между Вашингтон и Техеран. В иранската система всякакви преговори със САЩ трябва да бъдат одобрени от новия върховен лидер Моджтаба Хаменей и Висшия съвет по национална сигурност, за да имат легитимност.

  • Какво знаем за преговорите?

В събота Тръмп отправи 48-часов ултиматум към Иран да отвори критично важния плавателен маршрут през Ормузкия проток или да рискува атаки върху електроцентралите си. В отговор Иран заяви, че ще атакува енергийни и водни обекти в Израел и Персийския залив. Галибаф също заплаши компании, които държат американски държавни облигации.

В понеделник Тръмп публикува в Truth Social, че Вашингтон и Техеран са провели "много добри и продуктивни разговори относно пълното и окончателно разрешаване на нашите вражди на Близкия изток". Той нареди на американските сили да спрат огъня срещу ирански електроцентрали за пет дни.

Иранското външно министерство отхвърли твърденията на Тръмп за водени преговори и обвини администрацията, че прекратява заплахите си единствено за да успокои енергийните пазари.

Доналд Тръмп отлага ударите за 5 дни, Иран отрича да има преговори

  • Кой е Мохамад Багер Галибаф?

Галибаф, на 64 години, е председател на иранския парламент.

  1. През 1997–2000 г. е командир на въздушните сили на Ислямската революционна гвардия (IRGC).
  2. След това става главен полицейски шеф на страната.
  3. Между 2005 и 2017 г. е кмет на Техеран.
  4. Кандидатства за президент през 2005, 2013, 2017 и 2024 г., като се оттегля преди изборите през 2017 г.
  5. През май 2020 г. става председател на парламента, заменяйки Али Лариджани.
  6. Лариджани, близък съветник на бившия върховен лидер Али Хаменей, загива на първия ден от войната между САЩ и Израел на 28 февруари.
  • Какво казва Галибаф по време на войната?

В онлайн публикации Галибаф е сред най-острите критици на САЩ и Израел и многократно отправя заплахи към тях и към страните от Залива. Тези заплахи често отразяват позициите на IRGC, а понякога дори ги надхвърлят.

  • На 14 март той подигра Тръмп за твърдението, че САЩ са победили Иран.
  • На 17 март обяви, че Ормузкият проток няма да се върне в състоянието си преди войната.
  • На 19 март заяви, че финансови институции, които финансират американските военни, са легитимни цели: "Американските държавни облигации са напоени с иранска кръв. Купуваш ги, купуваш удар върху главните им офиси и активи."

В понеделник Галибаф публикува в X, че преговори със САЩ няма: "Иранският народ изисква пълно и достойно наказание на агресорите. Всички ирански официални лица стоят твърдо зад върховния лидер и народа, докато тази цел не бъде постигната."

Доналд Тръмп спира ударите по Иран за 5 дни

  • Каква е вероятността за преговори?

Експерти смятат, че преговори са възможни, тъй като натискът върху Тръмп да прекрати войната нараства, но са предпазливи относно успеха им.

"Оценявам вероятността за преговори на около 60 процента," каза иранско-американският икономист Надер Хабиби.

Той обясни, че разходите от войната са високи за всички страни. Тръмп е под натиск да ограничи конфликта и атаките върху енергийна инфраструктура, а също и от държави от Залива и големи икономически партньори като Европа, Япония и Южна Корея. Републиканците също са притеснени от поскъпването на горивата, което може да навреди на шансовете им на междинните избори.

Иран също е под натиск: "Оцелялото ръководство на Иран е под значителен стрес и се тревожи за атаки върху ключови енергийни и електроцентрални обекти."

Хабиби добавя, че страни като Египет, Саудитска Арабия, Пакистан и Турция са успели да установят комуникационен канал с ирански официални лица, което създава предпоставки за преговори. Китай също използва влиянието си, за да насърчи Иран да преговаря.

  • Какво следва?

"Трудно е да се прогнозира дали преговорите в следващите дни ще бъдат успешни," казва Хабиби.

Може да има намаляване на насилието и мерки за изграждане на доверие от двете страни, но няма гаранция за всеобхватно споразумение, което да сложи край на войната.

"Може да има разногласия между Израел и САЩ относно условията за прекратяване на войната. По същия начин някои фракции сред иранската управляваща върхушка могат да се противопоставят на отстъпките, които се очаква Иран да направи, за да удовлетвори изискванията на САЩ," добавя той.

Източник: Al Jazeera    
По темата

Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

Водят ли САЩ преговори с иранския лидер Мохамад Багер Галибаф?

Водят ли САЩ преговори с иранския лидер Мохамад Багер Галибаф?

Предстои рязък обрат във времето: Зимата се завръща с дъжд и сняг

Предстои рязък обрат във времето: Зимата се завръща с дъжд и сняг

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Volkswagen не вижда смисъл в коли с удължен пробег в Европа

Volkswagen не вижда смисъл в коли с удължен пробег в Европа

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Преди 3 дни
Ирански ракети удариха
Ексклузивно

Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Преди 3 дни
Огромен протест срещу правителството в Чехия
Ексклузивно

Огромен протест срещу правителството в Чехия

Преди 3 дни
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Ексклузивно

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

Топ 7 дестинации, които да посетите през пролетта

Топ 7 дестинации, които да посетите през пролетта

Любопитно Преди 1 минута

Ако планирате пътуване тази пролет, има 7 дестинации с красиви гледки и хубаво време, които ще ви очароват по това време на годината. Маракеш, Лисе, Валенсия, Лондон, Рейкявик, Мейкън и Умбрия има какво да предложат

Brand & Strategy 2026: как се изгражда устойчив и автентичен бранд в ерата на AI

Brand & Strategy 2026: как се изгражда устойчив и автентичен бранд в ерата на AI

Преди 22 минути

Първото издание на конференцията събра над 150 участници, които дискутираха практически примери и стратегии за изграждане на доверие в дигиталната ера

Пътят към Марс минава през Луната: НАСА инвестира 20 милиарда в истински лунен дом

Пътят към Марс минава през Луната: НАСА инвестира 20 милиарда в истински лунен дом

Любопитно Преди 30 минути

Новият ръководител на НАСА Джаред Айзъкман обяви мащабна промяна в програмата „Артемида“. Агенцията се отказва от орбиталната станция „Гейтуей“, за да насочи 20 млрд. долара към изграждането на постоянна база на лунната повърхност до 7 години

Успешна алогенна трансплантация в ИСУЛ спаси бебе с рядка форма на левкемия

Успешна алогенна трансплантация в ИСУЛ спаси бебе с рядка форма на левкемия

България Преди 41 минути

Донор на костния мозък стана 4-годишното братче на Михаела

"Властелинът на пръстените": Нова история от Стивън Колбърт и неговия син

"Властелинът на пръстените": Нова история от Стивън Колбърт и неговия син

Любопитно Преди 56 минути

В нов филм Колбърт и синът му ще разкажат истории, скрити между страниците на "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена", проследявайки първите стъпки на героите в Средната земя

Нова глава в любовта: Три зодии са изправени пред съдбовни промени

Нова глава в любовта: Три зодии са изправени пред съдбовни промени

Любопитно Преди 1 час

Любовният хороскоп за края на март обещава съдбовни промени в личния живот. Някои ще подобрят взаимоотношенията си, а други ще се отворят към нови чувства Три зодии ще се радват на късмет в любовта - това са родените под знака на Риби, Дева и Стрелец

Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро

Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро

България Преди 1 час

Според Николай Найденов Агенцията планира и разходва публичния ресурс неправилно

.

Как 150 000 американци „изчезнаха“ от черната статистика на COVID-19

Свят Преди 1 час

Ново мащабно изследване разкрива, че официалната статистика в САЩ е подценила реалния брой на жертвите от пандемията с близо 20%, като системни пропуски са оставили цели общности извън обхвата на данните

3 тоалета, които промениха историята: От бунта на Шанел до „отмъщението“ на Даяна

3 тоалета, които промениха историята: От бунта на Шанел до „отмъщението“ на Даяна

Любопитно Преди 1 час

Вижте как 3 легендарни визии промениха света: Шанел погреба корсета с малката черна рокля, Даяна отмъсти на Чарлз с най-дръзкия си тоалет, а Лагерфелд свали 40 кг, за да се превърне в жива икона. История за модата като оръжие, бунт и чиста власт

Трайков: Ще осигурим оригинални части от Русия за АЕЦ "Козлодуй"

Трайков: Ще осигурим оригинални части от Русия за АЕЦ "Козлодуй"

България Преди 1 час

Кабинетът е одобрил дерогации за доставки по десет процедури

Великден без провал: Трикът с температурата, който спасява всяко яйце

Великден без провал: Трикът с температурата, който спасява всяко яйце

Любопитно Преди 1 час

Хората традиционно боядисват яйца преди един от най-големите християнски празници Великден, но черупките могат да се напукат по време на готвене, което може да извади от равновесие дори перфектните домакини

Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

България Преди 1 час

Групата е била наблюдавана още при влизането ѝ в страната

МС сезира КС заради наложените от парламента мерки за горивата

МС сезира КС заради наложените от парламента мерки за горивата

България Преди 1 час

Кабинетът изтъкна важността на мерките, но оспори правната форма на предложението

„Да направим Плутон велик отново“: Шефът на НАСА иска Тръмп да му върне статуса на планета

„Да направим Плутон велик отново“: Шефът на НАСА иска Тръмп да му върне статуса на планета

Любопитно Преди 1 час

Шефът на НАСА поиска Тръмп да „направи Плутон велик отново“, но може ли президентски указ да пренапише Космоса? Вижте защо леденото кълбо още не е направило и една пълна обиколка около Слънцето, откакто го познаваме

Заради скъпите горива: Подготвят пакет от мерки и за бизнеса

Заради скъпите горива: Подготвят пакет от мерки и за бизнеса

България Преди 1 час

Очаква се те да бъдат обявени до няколко дни

"Най-лошото, което съм виждал": Петролният сектор се сблъсква с последиците от войната в Близкия изток

"Най-лошото, което съм виждал": Петролният сектор се сблъсква с последиците от войната в Близкия изток

Свят Преди 2 часа

Войната разклаща пазарите и заплашва да преформатира енергийния сектор

Всичко от днес

От мрежата

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Роден да бъде легенда: Елтън Джон на 79

Edna.bg

10 цитата, които ще направят деня ви по-добър

Edna.bg

Петко Христов: Тежко пътуване, топло време, голяма влага, но вече всичко е наред

Gong.bg

Марин Петков: Искам да празнувам титлата на Левски като фен

Gong.bg

С един клик: Проверяваш на какви безплатни прегледи имаш право

Nova.bg

Влезе в сила мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Nova.bg