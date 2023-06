Вече е официално: Ренесанс достигна Уолстрийт, но на каква цена?

У олстрийт с голямо завръщане, но какви са рисковете за това? Индексът S&P 500 се повиши в на 8 юни, отбелязвайки 20% ръст от последното си дъно, достигнато на 12 октомври 2022 г. Това слага край на краха на пазара, започнал през януари 2022 г.

Подкрепян от печалбите на големите технологични акции, широкият индекс затвори на ниво от 4293,93 пункта и премина прага, който разделя "мечия" от "бичия" пазар - това е израз на инвеститорите за период от време, характеризиращ се с нарастващи цени на акциите и оптимизъм на Уолстрийт. Инвеститорите със сигурност са в настроение за покупки: Индексът на страха и алчността на CNN достигна ниво "Екстремна алчност" в четвъртък.

Пазарите останаха изненадващо устойчиви през последните девет месеца, тъй като губещите от 2022 г., като технологичните и медийните компании, се възстановиха от катастрофалната година с надеждата, че най-лошото за тези индустрии е отминало.

Бумът на изкуствения интелект засили интереса към технологичните акции, които доминират в S&P 500. След ужасната година за големите технологични компании оптимизмът се завърна, тъй като ChatGPT превърна изкуствения интелект в "нещо голямо" за Силициевата долина. Инвеститорите правят големи прогнози за Google, Meta, Apple, Amazon, Nvidia и други, надявайки се, че те могат да предизвикат нова технологична революция с помощта на изкуствения интелект.

През изминалата седмица пазарите набраха инерция, вероятно заради края на кризата с тавана на дълга, оптимизма, че Федералният резерв ще направи пауза в повишаването на лихвените проценти на срещата си през юни, и неотдавнашната поредица от силни икономически показатели.

The S&P 500 is now in what #WallStreet refers to as a bull market, meaning the index has risen 20% or more from its most recent lowhttps://t.co/kRbgJgQSBS