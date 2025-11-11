Създадено за tbi bank

Любопитно

tbi bank издаде успешно най-голямата емисия облигации в България

11 ноември 2025, 13:34
tbi bank издаде успешно най-голямата емисия облигации в България

tbi bank издаде успешно най-голямата емисия MREL облигации на българския пазар на стойност 60 млн. евро (3-годишен падеж, с опция за изплащане след втората година).

Емисията привлече много по-голям инвеститорски интерес от първоначалната цел (30-40 млн. евро). Банката изпълни поръчки, предложили лихва равна или по-малка от 7.0% (диапазон на подаване на заявките 6.5-7.5%). Всички инвеститори ще получат годишна лихва от 7.0%, изплащана веднъж годишно.

По-рано тази година банката успешно издаде 3,5-годишни облигации, отговарящи на изискванията за MREL, на стойност 34 млн. евро. Процесът по издаване на двете емисии беше управляван изцяло от екип на tbi bank.

„Щастливи сме от големия интерес на широк кръг инвеститори към облигациите ни и трайното им доверие в tbi bank. Новопривлеченият капитал ще подкрепи непрестанното ни развитие на основните пазари, на които оперираме“, казва Лукас Турса, изпълнителен директор в tbi bank.

През последните четири години банката се утвърди като лидер на българския пазар на публични облигации. Само през 2025 г. tbi bank набра близо 100 млн. евро от местния публичен пазар, предоставяйки на инвеститорите атрактивни и гъвкави инструменти по отношение на падежа и доходността.

Новите облигации ще бъдат регистрирани за търговия на Българската фондова борса в близките седмици.

