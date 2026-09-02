Джордж Клуни за Тръмп: Може би живеем в какистокрация

Джордж Клуни предупреди, че дийпфейковете и AI съдържанието все по-трудно позволяват да се различи истината от измислицата, което подкопава доверието дори в автентичните доказателства.

На кинофестивала във Венеция Клуни изрази съмнения, че настоящите мерки срещу злоупотребите с AI са достатъчни, и се пошегува, че не би искал след смъртта му образът му да бъде използван в реклами.

Клуни остро разкритикува управлението на Тръмп и го определи като „какистокрация“, но заяви, че САЩ ще преодолеят настоящия период; междувременно той получава почетния „Златен лъв“ за цялостна кариера.

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Американският актьор, режисьор, сценарист и продуцент Джордж Клуни предупреди, че напредъкът в областта на изкуствения интелект прави „все по-трудно разграничаването на истината от измислицата, което представлява предизвикателство за журналистите, правителствата и обществеността", предаде Ройтерс.

Говорейки на пресконференция преди откриването на филмовия фестивал във Венеция, където пристигна, за да получи почетна награда „Златен лъв" за цялостно творчество, Клуни посочи, че технологията „дийпфейк" и съдържанието, генерирано от изкуствен интелект, подкопават доверието в информацията.

„За нас става все по-трудно да различим истината", каза Джордж Клуни пред репортерите, като добави, че бързоразвиващата се технология може да накара хората да се съмняват в автентичните доказателства.

„Още по-лошото е, че се подкопава доверието - щом започнат да се съмняват „дали това е истина" или „може би не е", тогава, когато видят неща, които са напълно истински, хората могат просто да кажат: „Е, това е фалшиво", продължи Клуни.

Двукратният носител на „Оскар", който е печелил награди за своите кампании в подкрепа на справедливостта, каза, че наскоро се е срещнал с водещи разработчици на изкуствен интелект и не е убеден, че настоящите предпазни мерки ще бъдат достатъчни, за да са в крак с темпото на усъвършенстване на технологията.

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„Всички работят трескаво по въпроса, но все още не съм видял кой знае какъв напредък", каза Джордж Клуни, като се пошегува, че не иска да си представя как неговият образ ще бъде използван, след като вече го няма.

„Бих искал да избегна участието си в реклама за тампони 20 години след смъртта ми", каза той.

Актьорът свърза предизвикателството, породено от изкуствения интелект, с по-широките опасения относно журналистиката, като отбеляза, че собствеността върху медиите е концентрирана в ръцете на малък брой богати личности.

„Най-богатите хора в света в момента притежават „Вашингтон пост", Туитър и повечето източници, от които черпим информация, а това буди тревога", каза Клуни, визирайки съответно Джеф Безос и Илон Мъск.

„Състоянието на журналистиката постоянно се променя, постоянно е подложеноа на предизвикателства. Но аз вярвам, че информацията все пак ще намери начин да излезе наяве", каза още той.



Джордж Клуни изрази и скептицизъм относно предложеното от „Парамаунт" (Paramount) придобиване на „Уорнър Брос" (Warner Bros), като отбеляза, че консолидацията в медийния сектор често води до съкращаване на работни места и е трудна за осъществяване: „Не виждам как това би имало смисъл от финансова гледна точка, но ще видим".

Джордж Клуни е във Венеция, за да получи почетното отличие на фестивала за цялостна кариера след почти три десетилетия редовни участия на Лидо, които датират още от премиерата на „Извън контрол" през 1998 г.

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Размишлявайки върху получаването на наградата на 65-годишна възраст, той се пошегува, че остаряването неизбежно носи нотка меланхолия.

„Някак всичко е меланхолично. Миеш си зъбите и си мислиш: „Преди зъбите ми бяха много по-хубави", каза Джордж Клуни.

Актьорът и режисьор, цитиран от АФП, посочи още че САЩ ще преодолеят „нещастния" период от своята история, през който преминават в момента под управлението на Тръмп, определяйки го като ръководено от „най-неквалифицираните хора".



"Има една много подходяща дума - какистокрация, която означава държава, ръководена от най-некомпетентните хора. Мисля, че в момента може би живеем в такава какистокрация, но ще се възстановим", продължи Клуни.

„Наистина вярвам, че преживяваме един нещастен момент. Мисля, че това е евфемизъм", каза още актьорът, прочул се с ролята си в сериала „Спешно отделение", който в миналото е изразявал несъгласие с администрацията на Тръмп.

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Говорейки пред журналистите за кариерата си, изкуствения интелект, климатичните промени и състоянието на филмовата индустрия, холивудската мегазвезда каза, че изпитва чувство на „срам" по отношение на американското правителство.

Изразявайки оптимизъм обаче, Джордж Клуни предположи, че междинните избори в САЩ през ноември биха могли да осигурят „противовес" и че „до 2028 г., с малко късмет, ще се върнем към някакво подобие на нормалност".

Шестдесет и пет годишният актьор сподели, че е достатъчно възрастен, за да си спомня как е преживял и други мрачни периоди в историята на страната, като например събитията през 1968 г.

„Преживяхме и други трудни периоди, а този е един от тях", каза Клуни.

Въпреки срама, който изпитва от управляващите, Джордж Клуни вярва, че САЩ ще преодолеят всичко това и в крайна сметка ще излязат по-добри.

Кинофестивалът във Венеция се открива днес и ще продължи до 12 септември.

Два филма с българско участие са включени в програмата на фестивала.

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