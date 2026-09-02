Разкриха подробности за убитата жена при нападението с нож на „Таймс Скуеър“

​32-годишната Ерин Пиаченти, служител на Bank of America и според Reuters вицепрезидент на финансовата институция, е загиналата жена при нападението с нож на „Таймс Скуеър“.

При атаката е ранен и 68-годишен мъж; нападателката Памела Сиснерос е била смъртоносно простреляна от полицията, след като отказала да пусне двата ножа.

49-годишната Сиснерос е имала контакти с полицията заради проблеми с психичното здраве през 2018–2019 г., но не е имала криминално досие в Ню Йорк.

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Убитата при нападение с нож на площад "Таймс Скуеър" в Ню Йорк жена е служител на "Банк ъф Америка", съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес. Според Ройтерс става дума дори за вицепрезидент на финансовата институция.

Жертвата е идентифицирана като 32-годишната Ерин Пиаченти. "Банк ъф Америка" поднесе съболезнования и заяви, че екипът ѝ е шокиран и дълбоко опечален от загубата на своята колежка. Пиаченти бе една от двете жертви, които бяха намушкани в понеделник следобед на площада, който се намира на няколко пресечки от централния офис на "Банк ъф Америка" в Ню Йорк. В американски медии се появиха и информации, че младата жена отскоро се била върнала на работа след отпуск по майчинство.

При нападението бе ранен и 68-годишен мъж, чието име не се съобщава. Той е настанен в болница, като към момента няма официална информация за състоянието му.

BREAKING: Woman who stabbed two people, killing one, then attempted to stab police officers was shot and killed by police. https://t.co/BGjISewGLC — Daily Loud (@DailyLoud) September 1, 2026

Полицията идентифицира нападателката като 49-годишната Памела Сиснерос от Куинс. Тя бе застреляна от полицейски служители. Според полицейския комисар на Ню Йорк Джесика Тиш жената е имала контакти с органите на реда през 2018 г. и 2019 г. по случаи, свързани с психичното ѝ здраве, но не е имала криминално досие в града.

Нападението стана в понеделник следобед в района на "Таймс скуеър" - една от най-посещаваните и строго охранявани зони в Ню Йорк, и се намира в близост до полицейски участък, както и до сградата, пред която ежегодно се провежда традиционното новогодишно празненство в града.

NYPD Commissioner Jessica Tisch says a woman armed with two knives first stabbed a 68-year-old man in the abdomen after he exited the subway with his wife in Times Square.



Tisch says the suspect then continued up Seventh Avenue and stabbed a 32-year-old woman in the abdomen in… pic.twitter.com/mnmUsOGKFb — Breaking911 (@Breaking911) September 1, 2026

Според полицията Сиснерос извадила два ножа от пазарска чанта и първо нападнала 68-годишния мъж, а след това и Пиаченти. На кадри от публикувани от очевидци видеозаписи се вижда как полицаите се опитват в продължение на няколко минути да убедят жената да пусне ножовете. След като срещу нея било употребено електрошоково устройство, тя тръгнала към служителите на реда, без да пуска оръжията.

Според Тиш нападателката заявила, че няма да пусне ножовете и че "предпочита да убие" полицаите. След това двама служители на реда открили огън и я простреляли смъртоносно.

В същия район през май също бе убит човек при нападение с нож, припомня АП.