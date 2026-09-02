Свят

Разкриха подробности за убитата жена при нападението с нож на „Таймс Скуеър“

При атаката е ранен и 68-годишен мъж, а нападателката е застреляна от полицията

2 септември 2026, 17:06
„Таймс Скуеър“
„Таймс Скуеър“   
Източник: БГНЕС
  • 32-годишната Ерин Пиаченти, служител на Bank of America и според Reuters вицепрезидент на финансовата институция, е загиналата жена при нападението с нож на „Таймс Скуеър“.
  • При атаката е ранен и 68-годишен мъж; нападателката Памела Сиснерос е била смъртоносно простреляна от полицията, след като отказала да пусне двата ножа.
  • 49-годишната Сиснерос е имала контакти с полицията заради проблеми с психичното здраве през 2018–2019 г., но не е имала криминално досие в Ню Йорк.

Фатална случайност в сърцето на Ню Йорк: Убиха 32-годишна шефка в Bank of America

Убитата при нападение с нож на площад "Таймс Скуеър" в Ню Йорк жена е служител на "Банк ъф Америка", съобщиха местните власти, цитирани от Асошиейтед прес. Според Ройтерс става дума дори за вицепрезидент на финансовата институция.

Жертвата е идентифицирана като 32-годишната Ерин Пиаченти. "Банк ъф Америка" поднесе съболезнования и заяви, че екипът ѝ е шокиран и дълбоко опечален от загубата на своята колежка. Пиаченти бе една от двете жертви, които бяха намушкани в понеделник следобед на площада, който се намира на няколко пресечки от централния офис на "Банк ъф Америка" в Ню Йорк. В американски медии се появиха и информации, че младата жена отскоро се била върнала на работа след отпуск по майчинство.

При нападението бе ранен и 68-годишен мъж, чието име не се съобщава. Той е настанен в болница, като към момента няма официална информация за състоянието му.

Полицията идентифицира нападателката като 49-годишната Памела Сиснерос от Куинс. Тя бе застреляна от полицейски служители. Според полицейския комисар на Ню Йорк Джесика Тиш жената е имала контакти с органите на реда през 2018 г. и 2019 г. по случаи, свързани с психичното ѝ здраве, но не е имала криминално досие в града.

Нападението стана в понеделник следобед в района на "Таймс скуеър" - една от най-посещаваните и строго охранявани зони в Ню Йорк, и се намира в близост до полицейски участък, както и до сградата, пред която ежегодно се провежда традиционното новогодишно празненство в града.

Според полицията Сиснерос извадила два ножа от пазарска чанта и първо нападнала 68-годишния мъж, а след това и Пиаченти. На кадри от публикувани от очевидци видеозаписи се вижда как полицаите се опитват в продължение на няколко минути да убедят жената да пусне ножовете. След като срещу нея било употребено електрошоково устройство, тя тръгнала към служителите на реда, без да пуска оръжията.

Според Тиш нападателката заявила, че няма да пусне ножовете и че "предпочита да убие" полицаите. След това двама служители на реда открили огън и я простреляли смъртоносно.

В същия район през май също бе убит човек при нападение с нож, припомня АП.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
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