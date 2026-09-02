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Двама с руски паспорти са заподозрени за опита за атентат на летището в Лайпциг

Единият е беларуски гражданин, а другият е сочен като логистик и инструктор на операцията

2 септември 2026, 19:30
Двама с руски паспорти са заподозрени за опита за атентат на летището в Лайпциг
Полицейски дрон проверява самолет на летище Лайпциг/Хале   
Източник: БТА
  • Германската криминална полиция е идентифицирала двама заподозрени с руски паспорти във връзка с дрона с експлозиви на летището в Лайпциг, благодарение на ДНК следи върху дрона, взривното устройство и антена.
  • Според германски медии единият заподозрян е беларуски гражданин с руски паспорт, а другият е с латвийски и руски паспорти; вторият е действал като логистик и инструктор и е напуснал Германия два дни преди предполагаемата атака.
  • Берлин твърди, че разследването и разузнавателните данни сочат руска следа, докато Путин отхвърля обвиненията; Москва привика германския шарже д'афер на фона на нарастващото напрежение между двете страни.

Германия обвини Русия за атаката с дрон на летището в Лайпциг

Германската криминална полиция е идентифицирала ДНК-то на двама мъже с руски паспорти, заподозрени, че са донесли дрон с експлозиви на летището в Лайпциг – опит за атентат, за който Берлин обвини вчера Русия, съобщиха днес три германски медии, цитирани от Франс прес.

Според вестник "Зюддойче цайтунг" и регионалните обществени медийни групи Ен Де Ер и Ве Де Ер първият заподозрян, който е беларуски гражданин, но притежава и руски паспорт, е влязъл в Шенгенското пространство с италианска туристическа виза, издадена в Минск.

Този мъж вече е влизал в полезрението на правоприлагащите органи заради престъпления, извършени в балтийските държави, твърдят трите медии.

Вторият заподозрян, който според Ен Де Ер и Ве Де Ер притежава латвийски и руски паспорт, а според "Зюддойче цайтунг" е роден в Русия, е действал като логистик и инструктор на атаката. Пристигнал в края на юли в Германия през летището в Берлин, той е наел кола, за да се придвижи до района на Лайпциг, преди да напусне страната два дни преди предполагаемата атака, отново според същите източници.

Двамата мъже са идентифицирани благодарение на ДНК следи, открити от криминалистите в околностите на летището, а именно върху дрон, върху консервна кутия, пълна с експлозиви и върху антена, закрепена към дърво.

Европейските бази данни са позволили да се установят прекачванията на двамата мъже в Литва и Финландия, потвърдени от информация от разузнавателните служби, както се посочва в тези медийни публикации.

Германия обяви вчера ответни мерки срещу Русия, след като я обвини, че стои зад поставянето на дрон, зареден с експлозиви в началото на август на летището в Лайпциг – военен транспортен хъб от ключово значение за германската армия и за НАТО. Дронът беше открит в охраняемата зона за карго операции, в близост до няколко украински товарни самолета, а втори дрон се сблъска с товарен самолет на компанията Ди Ейч Ел няколко минути по-късно. Според германски медии по-късно е открит още един дрон в близост до летището, също със следи от взривни вещества.

Германският министър на вътрешните работи Александер Добринт заяви, че полицейските разследвания, оперативните методи и информацията от германските разузнавателни служби доказват руска следа в опита за атентат на летището в Лайпциг".

Руският президент Владимир Путин осъди вчера обвиненията, като "нова груба грешка" от страна на Германия, която се превърна в най-големия финансов поддръжник на Украйна, а руското външно министерство обяви днес, че е привикало германския шарже д'афер в Москва.

От началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. Германия и редица други европейски държави редовно обвиняват Кремъл в операции по дестабилизация, шпионаж и саботаж на тяхна територия, отбелязва АФП.

Източник: БТА,     
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