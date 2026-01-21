България

United Group B.V. успешно рефинансира облигации за 1,5 млрд. евро, удължава падежите и намалява разходите по дълга

21 януари 2026, 10:55
United Group B.V. успешно рефинансира облигации за 1,5 млрд. евро, удължава падежите и намалява разходите по дълга

United Group B.V., водеща телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа, днес обяви, че успешно е завършила рефинансиране на облигации в размер на 1,5 млрд. евро, като значително е укрепила капиталовата си структура и финансовата си гъвкавост.

Силното търсене от страна на инвеститорите позволи на Групата значително да увеличи размера на новата емисия облигации с плаващ лихвен процент до 1 130 млн. евро, както и да рефинансира своите неизплатени PIYC PIK облигации. Финансирането постигна намаление на разходите по облигациите с плаващ лихвен процент със 100 базисни пункта и по PIYC PIK облигациите със 112,5 базисни пункта, което води до приблизително 15 млн. евро годишни спестявания от лихви, както и до удължаване на матуритетния профил на дълга на Групата.

Този резултат следва успешното рефинансиране на облигации за 400 млн. евро от United Group, приключило през декември 2025 г., както и последните резултати за третото тримесечие на миналата година на Групата, които показаха продължителен ръст на приходите и коригираната EBITDAaL и допълнително намаление на задлъжнялостта.

Взети заедно, тези предпоставки отразяват продължаващата подкрепа от страна на притежателите на облигации на Групата и силното търсене на кредита на United Group на европейските дългови капиталови пазари, както и подчертават доверието в стратегията, перспективите за растеж и финансовите резултати на Групата.

Стан Милър (Stan Miller), Главният изпълнителен директор на United Group, сподели:

„Изключително сме доволни от резултата от тази сделка. Тя не само намали нашите разходи за финансиране, но също така представлява поредния вот на доверие от страна на нашите инвеститори в облигации и надгражда положителната инерция след силните ни резултати за третото тримесечие.

Това отразява нашия дисциплиниран подход към управлението на капиталовата структура и подобрява финансовата ни гъвкавост, позволявайки ни да продължим да изпълняваме стратегията си на основните ни пазари в ЕС, да напредваме с нашата програма за растеж и да създаваме дългосрочна стойност за всички заинтересовани страни."

J.P. Morgan действа като глобален координатор и физически главен поемател. BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., KKR Capital Markets (Ireland) Limited, Morgan Stanley Europe SE, Mizuho Securities Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG и UniCredit Bank GmbH действат като съвместни глобални координатори и главни поематели.

Източник: NOVA    
United Group Рефинансиране на облигации Финансова гъвкавост Капиталова структура Спестявания от лихви Дългови пазари Инвеститорско доверие Ръст на приходите Телекомуникации и медии Югоизточна Европа
Последвайте ни
След бойкот заради заплати: Кметът на

След бойкот заради заплати: Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“

„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“

Българин в Канада беше задържан от ICE, след като се доближи твърде близо до границата със САЩ

Българин в Канада беше задържан от ICE, след като се доближи твърде близо до границата със САЩ

Гласът, който лекува: Джаз феноменът Грегъри Портър с исторически първи концерт в София

Гласът, който лекува: Джаз феноменът Грегъри Портър с исторически първи концерт в София

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

pariteni.bg
Дилъри на Jaguar: „Няма бизнес аргументи за марката“

Дилъри на Jaguar: „Няма бизнес аргументи за марката“

carmarket.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Любопитно Преди 21 минути

Промените въвеждат CO₂ компонент при определяне на тол таксите, като се очаква допълнителен приход от над 100 млн. евро годишно след пълното им прилагане

Най-добрите и най-лошите упражнения за дълголетие

Най-добрите и най-лошите упражнения за дълголетие

Любопитно Преди 22 минути

Noво проучване показва, че някои видове упражнения може да са по-добри за намаляване на риска от преждевременна смърт

<p>Фискалният съвет: Преходът към еврото в България протича спокойно и организирано</p>

Фискалният съвет отчете: Преходът към еврото в България протича спокойно и организирано

Пари Преди 43 минути

МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

МС приема предложение за изменение на Кодекса за социалното осигуряване

България Преди 48 минути

"Това ще даде възможност за развитието на капиталовия пазар и за ръст на пенсиите", заяви премиерът в оставка Росен Желязков

Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

България Преди 57 минути

Инцидентът е станал в посока квартал "Симеоново", преди кръстовището с Околовръстното шосе

Доналд Тръмп

Новият „шериф“ в Давос: Как светът реагира на правилата на Тръмп

Свят Преди 1 час

„Защо Европа просто не седне и не изчака Тръмп да се обърне към тях?“, попита министърът на финансите на САЩ Скот Бесент

Графика показва териториите, които САЩ са купували през годините

Графика показва териториите, които САЩ са купували през годините

Свят Преди 1 час

Тръмп нееднократно повтаря желанието си да придобие Гренландия чрез покупка или чрез установяване на контрол

ПП-ДБ: Управляващите правят атентат срещу изборния процес

ПП-ДБ: Управляващите правят атентат срещу изборния процес

България Преди 1 час

Планът е връщане на хартиената бюлетина, заяви Божидар Божанов

Битката за „трона“ на Ердоган: Подготвя ли президентът на Турция сина си за свой наследник?

Битката за „трона“ на Ердоган: Подготвя ли президентът на Турция сина си за свой наследник?

Свят Преди 1 час

В Турция вече тече битката за това кой да наследи поста на сегашния турски президент

<p>Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на&nbsp;Радев след оставката?</p>

Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?

България Преди 1 час

От абсолютна неприкосновеност до „прозорец на уязвимост“: Кога пада защитата на президента и каква е разликата с депутатския имунитет

<p>Рекордна слънчева буря оцвети небето над България</p>

Геомагнитните бури продължават и днес: Красиви северни сияния над Европа и България

Любопитно Преди 1 час

Според последните данни геомагнитните бури продължават и днес, макар че активността леко отслабва спрямо пиковия си момент преди два дни

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев

България Преди 1 час

<p>Смутът в Гренландия засенчва Украйна в Давос</p>

Кризата с Гренландия засенчва Украйна в Давос

Свят Преди 1 час

Европейските лидери на Световния икономически форум са обсебени от усилията на Доналд Тръмп да анексира арктическия остров

<p>Фермери от ЕС бият тревога заради споразумението с Меркосур</p>

Фермери от ЕС: Споразумението с Меркосур застрашава европейското земеделие

Свят Преди 1 час

Български производители също се включиха в протеста в Страсбург

Меган Трейнър тайно посрещна бебе №3 чрез сурогатна майка

Меган Трейнър тайно посрещна бебе №3 чрез сурогатна майка

Любопитно Преди 2 часа

„Нашето момиченце Майки Муун Трейнър най-накрая дойде на бял свят благодарение на нашата невероятна сурогатна майка-супержена“, сподели певицата

Триумфът на Путин: Русия гледа с насмешка как Гренландия разкъсва НАТО отвътре

Триумфът на Путин: Русия гледа с насмешка как Гренландия разкъсва НАТО отвътре

Свят Преди 2 часа

WSJ: Докато Тръмп чертае нови граници, Москва потрива ръце пред най-големия разкол в историята на Алианса

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Глас като кадифе: Камелия Тодорова празнува днес

Edna.bg

Владимир Зомбори усъвършенства кулинарните си умения на курс по италианска кухня

Edna.bg

Европейски шампион е сред загиналите във влаковата катастрофа в Испания

Gong.bg

Джак Грийлиш очаква "присъда" от медицински екип

Gong.bg

На път за Давос: Самолетът на Тръмп се върна в САЩ заради технически проблем

Nova.bg

На първо четене: Парламентът реши да закрие КПК

Nova.bg