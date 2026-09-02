Президентът на САЩ предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на "Протока Тръмп"

Доналд Тръмп предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на „Проток Тръмп“, след като заяви, че САЩ вече го контролират.

Идеята идва дни след подписаната от Тръмп заповед за преименуване на езерото Онтарио на „Езеро Америка“.

Ормузкият проток е блокиран от Иран от началото на войната, започнала на 28 февруари след израелско-американски удари срещу Техеран.

Now that we have it under U.S.A. control, should we change the name Hormuz Strait to TRUMP STRAIT??? Like America itself, it would be “hotter” than ever before! Thank you for your attention to this matter. President DONALD J. TRUMP



( TS: Sep 2 2026, 11:23 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍​‍… pic.twitter.com/3QsLUFoWWi — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 2, 2026

Американският президент Доналд Тръмп предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на "Проток Тръмп", предаде Франс прес.

Преди дни Тръмп също така подписа изпълнителна заповед за преименуването на езерото Онтарио, разположено на границата между САЩ и Канада, на "Езеро Америка".

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"Сега, след като го контролираме, трябва ли да преименуваме Ормузкия проток на "Проток Тръмп"?", написа американският президент в своята платформа Трут соушъл.

Стратегическият морски коридор е блокиран от Техеран от началото на войната, започнала на 28 февруари с израелско-американските удари срещу Иран.