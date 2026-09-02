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Президентът на САЩ предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на "Протока Тръмп"

Идеята идва дни след като президентът подписа заповед за преименуването на езерото Онтарио на „Езеро Америка“.

2 септември 2026, 19:22
Доналд Тръмп
Доналд Тръмп   
Източник: БТА
  • Доналд Тръмп предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на „Проток Тръмп“, след като заяви, че САЩ вече го контролират.
  • Идеята идва дни след подписаната от Тръмп заповед за преименуване на езерото Онтарио на „Езеро Америка“.
  • Ормузкият проток е блокиран от Иран от началото на войната, започнала на 28 февруари след израелско-американски удари срещу Техеран.

Американският президент Доналд Тръмп предложи Ормузкият проток да бъде преименуван на "Проток Тръмп", предаде Франс прес.

Преди дни Тръмп също така подписа изпълнителна заповед за преименуването на езерото Онтарио, разположено на границата между САЩ и Канада, на "Езеро Америка".

Тръмп обяви Ормузкия проток за „територия на САЩ“ с абсурдна карта в Truth Social

"Сега, след като го контролираме, трябва ли да преименуваме Ормузкия проток на "Проток Тръмп"?", написа американският президент в своята платформа Трут соушъл.

Стратегическият морски коридор е блокиран от Техеран от началото на войната, започнала на 28 февруари с израелско-американските удари срещу Иран.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
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