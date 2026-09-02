България

Автобус №44 пропадна в изкоп заради ВиК авария в Пловдив

Улица „Съединение“ е затворена за движение, а автобусът е изваден с багер и кран

2 септември 2026, 17:22
Автобус №44 пропадна в изкоп заради ВиК авария в Пловдив
Източник: iStock
  • Автобус №44 пропадна в голяма дупка на ул. „Съединение“ в пловдивския район „Тракия“, докато заобикалял изкоп за ВиК авария.
  • В автобуса са пътували две пътнички, но няма пострадали; машината е извадена с багер и кран.
  • Улицата е затворена, а ВиК аварията продължава да се отстранява; околните блокове са без вода, докато пропадналите участъци вече се засипват.

Дупка на пътя почти погълна автомобил в Пловдив

Автобус №44 от градския транспорт на Пловдив пропадна в голяма дупка в район "Тракия" до училище "Софроний Врачански", предава БНР.

Инцидентът е станал днес следобед, докато автобусът се опитвал да заобиколи огромна яма, изкопана заради отстраняване на ВиК авария в квартала. В момента цялата улица "Съединение" е затворена за движение.

По време на инцидента в автобуса са пътували две пътнички. Няма пострадали, уточни Недялко Славов от автобусната фирма. Той съобщи, че на място е изпратен багер и кран, които са извадили автобуса.

Видимите щети са огънат страничен капак, като предстои да се възстановят повредите по ходовата част.

В момента работата по отстраняване на аварията в района  на блок 186-ти в Тракия, която започна още рано сутринта, продължава, а  заради нея околните блокове нямат вода. От ВиК съобщиха, че вече се засипват пропадналите пътни участъци в района на кръстовището.

Източник: БНР    
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