BBC: Завоалираната заплаха на Путин към Великобритания е част от руската кампания срещу Запада

Путин отправи завоалирана заплаха към Великобритания, заявявайки, че дали Русия би ударила британски военни обекти е „военна тайна“ - според анализа целта е психологически натиск и възпиране на Лондон от подкрепата му за Украйна.

Авторът свързва заплахите с по-широка руска хибридна кампания срещу Запада, като посочва германските обвинения за руско участие в атаката с дронове край Лайпциг и предупреждава за възможно засилване на подобни операции във Великобритания.

Путин демонстрира увереност, че Русия ще победи, въпреки продължителната война и икономическия натиск, но заявява готовност за преговори с посредници на Тръмп; Москва обаче продължава да настоява за мирно споразумение при руски условия.

Rosenberg: Putin's veiled threat to UK part of Russia's campaign against West https://t.co/AxLJVpZtH0 — BBC News (World) (@BBCWorld) September 2, 2026

Руският президент Владимир Путин отговори с едно кратко изречение, когато на пресконференция беше попитан дали Москва може да нанесе удар по военни обекти във Великобритания в отговор на британските оръжейни доставки за Украйна.

„Това е тайна. Военна тайна.“

„Военна тайна“ не означава „да“. Но не означава и „не“. Оставя ни в неизвестност, пише Стив Розенберг за BBC .

И подозирам, че точно това е целта.

Тези две думи звучат като психологически натиск от Кремъл:

да държат Великобритания в напрежение и да я карат да гадае какви са намеренията на Москва, както и да насърчат Лондон да помисли два пъти за твърдата си подкрепа за Украйна.

Това ми напомня за статия във вестник, която прочетох преди няколко дни. „Московский комсомолец“ предположи, че британският премиер Анди Бърнам би трябвало да вижда Русия не в мечтите си, „а в кошмарите си“, пише Розенберг.

Плашещ език. Но без особено много подробности за това как ще изглеждат тези кошмари, допълва той.

Не можем да заключим, че руските ракети всеки момент ще бъдат използвани срещу цели във Великобритания, обяснява авторът на BBC .

Но вижте какво се случва на други места в Европа, посочва той.

Германия вече заявява, че Русия е отговорна за атаката с дронове на летището в Лайпциг миналия месец.

Путин обвини Германия, че „подхвърля доказателства“. Германският вътрешен министър Александер Дьобрингт обаче описа „добре установения модел на руските хибридни операции в Европа“.

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Възможно ли е подобни „операции“ сега да бъдат засилени и във Великобритания?

Но на пресконференцията на Путин не само Великобритания получи завоалирани заплахи, обръща внимание Розенберг.

Същото се отнасяше и за Запада като цяло. Путин определи западните държави като акули, напомня той.

„Ако някой се опита да ни свали надолу по хранителната верига, да ни погълне или разкъса, може да получи удар в зъбите. Русия е готова да направи това, независимо от бързо растящия апетит и зъбите на тези акули“, каза той.

Все по-често руският президент смесва геополитиката със зоологията. Наскоро той говори за косатки, които „разкъсват полярни мечки“, за да оправдае руската война срещу Украйна, смята авторът.

Пресконференцията в Бишкек, Киргизстан, беше завладяващ прозорец към психическото състояние на Путин, пише още Стив Розенберг.

В продължение на 45 минути той отговаряше на въпроси на руски журналисти и изглеждаше войнствен, уверен в победата и изпълнен с енергия. В наши дни Путин изглежда най-оживен, когато говори за геополитическото противопоставяне между Русия и Запада и за войната в Украйна, коментира Розенберг.

И това въпреки факта, че войната не се разви според плана. Русия понесе огромни загуби на бойното поле, а икономиката на страната е под значителен натиск, допълва той.

„Нямам никакви съмнения, че врагът ще рухне“, заяви той. Войната обаче продължава вече повече от четири години и половина, а Украйна продължава да се сражава.

Официално Кремъл все още нарича конфликта „специална военна операция“. Но дори Путин вече използва думата „война“.

„Войната е жестоко и непредвидимо нещо“, каза той на пресконференцията.

Той заяви, че остава отворен за преговори за прекратяване на конфликта, и не остави никакво съмнение с кого от американската администрация предпочита да седне на масата: с пратениците на Доналд Тръмп.

„Ние се чувстваме напълно комфортно, когато работим с хора, които познаваме добре и на които като цяло имаме доверие. Джаред Къшнър и Стив Уиткоф винаги са добре дошли гости. За нас е удоволствие да работим с тях“, каза Путин.

Нямаше подобно споменаване на името на директора на ЦРУ, който миналата седмица направи изненадващо посещение в Москва. Кремъл твърди, че руският президент не се е срещал с Джон Ратклиф по време на визитата.

Путин: Нека опитат да ни победят

Вероятно ли е Путин да се срещне с Уиткоф и Къшнър в близко бъдеще?

В графика няма нищо подобно. Засега, казва Стив Розенберг.

Но ако все пак заминат за Москва, пратениците на президента Тръмп ще се срещнат с кремълски лидер, който остава решен всяко мирно споразумение за Украйна да бъде постигнато при условията на Русия, обяснява той.