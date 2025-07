Германия против контрамерки на ЕС срещу митата на САЩ засега

К анцлерът на Германия Фридрих Мерц не смята, че приемането на контрамерки от страна на ЕС срещу митата на САЩ е правилният ход в момента, за да бъдат постигнати целите на блока, заяви днес говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс.

„Ето защо той призовава да се възползваме от времето до края на юли за преговори“, каза още говорителят и добави, че през това време също така трябва да се извърши подготовка за периода след крайния срок, изтичащ на 1 август.

