Почина тайландската кралица Сирикит

Тя си е отишла от този свят на 93-годишна възраст

25 октомври 2025, 07:23
Източник: AP/БТА

К ралицата майка на Тайланд Сирикит почина на 93-годишна възраст, съобщи BBC, като се позова на тайландския кралски двор.

Кралицата е починала мирно в 21:21 ч. местно време (14:21 по Гринуич).

Нейният съпруг крал Пумипон Адулядет почина през 2016 г., след като прекара 70 години на трона и стана най-дълго управлявалият монарх на Тайланд. Сирикит беше до него през по-голямата част от това време, печелейки сърцата на сънародниците си с многобройните си благотворителни инициативи, отбелязва Ройтерс.

Сирикит е родена в Банкок на 12 август 1932 г., когато Тайланд заменя абсолютната си монархия с конституционна. Нейният баща е посланик на Тайланд в Париж. 

В младостта си Сирикит е известна с красотата си и редовно се появява в ежедневното кралско телевизионно предаване, където представя своите начинания и проекти - от защита на околната среда, до подпомагане на жителите на селските райони.

Публичните ѝ изяви стават рядкост, откакто през 2012 г. получава инсулт.

Сирикит е почитана като майчина фигура на тайландската нация, а рожденият ѝ ден се чества като Ден на майката в Тайланд.

Източник: Николай Велев/БТА    
