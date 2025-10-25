България

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°

25 октомври 2025, 07:00
Източник: iStock/Getty Images

Д нес над Северна България облачността отново ще се увеличи и привечер и през нощта на места там ще има валежи. Временни увеличения на облачността ще има и над Родопите и югоизточните райони. В останалата част от страната ще има повече слънчеви часове. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 17° и 22°, в София – около 17°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност. По-значителни временни увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие. Ще духа слаб, по северното крайбрежие до умерен вятър от запад-северозапад, който след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 18°-20°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Над планините облачността ще е разкъсана, по-значителна над западните и централните райони на Стара планина и Родопите. На изолирани места, главно по високите върхове и в Родопите, ще превали слабо. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по високите върхове на Рила и Пирин – силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.  

През следващите дни отново ще се създаде валежна обстановка. В неделя облачността над цялата страна ще се увеличи. Валежите ще обхванат цяла Северна и Западна България. Вятърът ще е от юг-югоизток, слаб в Източна България - умерен. Температурите ще се задържат без съществена промяна, минималните - между 7° и 12°, а максималните - между 17° и 22°. През нощта срещу неделя вятърът ще се ориентира от северозапад и ще се усили, с него ще нахлува сравнително студен въздух. Валежите ще обхванат и Източна България. Временно интензивни и значителни по количество ще са в отделни райони в неделя в Западна, а в понеделник в Южна България. Температурите ще са с малък дневен ход от 9°-10° в северозападните до 19°-20° в югоизточните райони.

Източник: НИМХ/БТА    
прогноза за времето Валежи Температури Облачност Вятър Северна България Черноморие Планини Неделя Южна България
