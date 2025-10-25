6 предсказания на Ванга, които никога не се сбъднаха

И звестна по света като българския Нострадамус, Ванга е смятана от мнозина за пророчица, която е виждала бъдещето. Тя е предсказвала глобални събития като катастрофата в Чернобил, цунамито в Индийския океан през 2004 г. и дори възхода на ИДИЛ.
Но около твърденията ѝ винаги е имало огромен скептицизъм, тъй като повечето от тях нямат никакви доказателства. Както отбелязват други, „Някои от нейните прогнози са били тълкувани като точни; надеждността на прогнозите ѝ обаче все още е предмет на дебат и много от твърденията ѝ не са доказани.“
Тъй като някои от пророчествата ѝ са се оказали грешни, Sky HISTORY разглежда тези, които тя е сгрешила – от пропуснати бедствия до политически предсказания, които никога не са се сбъднали.
- Коя беше Баба Ванга?
Вангелия Пандева Сурчева се ражда на 31 януари 1911 г. в Струмица, тогава все още в пределите на България. Майка ѝ умира, когато тя е на едва 3 години, а когато баща ѝ е принуден да се запише във войската, за нея се грижат роднини и съседи.
На 12 години Баба Ванга претърпява ужасяващ инцидент, в резултат на който ослепява завинаги. Тя разказва, че мощно торнадо я е вдигнало във въздуха и я е хвърлило под купчина пясък, като трайно е увредило зрението ѝ. Въпреки това тя става известна като човек, който никога не е отблъсквал нуждаещите се от помощ. Хората разправят, че притежавала дарба за далновидство и лечителски способности, с които помагала на мнозина.
- Нострадамус на Балканите
Баба Ванга бързо става известна като „Нострадамус на Балканите“.
Твърди се, че е предсказала катастрофата в Чернобил през 1986 г., смъртта на Сталин през 1953 г., трагичната гибел на принцеса Даяна през 1997 г. и терористичните атентати от 11 септември 2001 г.
Но доколко всъщност е предвидила тези събития? Трудно е да се каже с сигурност, тъй като по-голямата част от информацията идва от разкази от втора ръка, а почти нищо не е записано на пръв ръка. Предсказанията ѝ стават популярни чак след случването на събитията, което поражда сериозен скептицизъм относно предполагаемия ѝ дар да пророкува. Нека разгледаме някои от предсказанията ѝ, които никога не се сбъднаха. Започвайки с:
1. Победата на Обама на изборите
Ванга правилно предсказа, че Барак Обама ще спечели изборите в САЩ и ще стане 44-ият президент. Но тя също така заяви, че той ще бъде последният президент на САЩ, така че не е познала съвсем правилно.
2. Война на световете
Извънземните трябваше да кацнат на Земята през 2023 г. и да обявят война срещу човешката раса. Но досега не са се появили малки зелени човечета.
3. Азиатска експлозия
Баба Ванга вярвала, че Азия ще бъде покрита с токсични газове след експлозия в атомна електроцентрала. Тя не посочила дата или година, което затвърдило последователите ѝ да вярват, че това все още е възможно. Но тъй като досега не се е случило, това се класифицира като едно от нейните неизпълнени предсказания.
4. Пустошта Европа
Често се цитира предсказанието на Баба Ванга, че Европа ще стане до голяма степен необитаема или почти пуста до 2016 г. Смята се, че тя е видяла или екологични бедствия, широко разпространени болести, или масова миграция, които ще оставят континента почти празен.
В действителност обаче през 2016 г. Европа остана напълно населена и функционираща, без срив на цивилизацията. Това предсказание се разглежда като едно от по-драматичните ѝ неуспешни предсказания.
5. Смъртта на Джордж Буш-старши
През 90-те години на миналия век едно от предсказанията на Ванга е свързано със смъртта на 41-ия президент на САЩ Джордж Буш-старши при експлозия в самолет. Всъщност обаче той почина през 2018 г. от естествени причини, свързани с възрастта и болестта на Паркинсон.
6. Трета световна война
Едно от по-смразяващите ѝ предсказания беше, че през 2010 г. четирима държавни глави ще бъдат убити. Ванга твърдеше, че това в крайна сметка ще доведе до Трета световна война. За щастие, това не се случи.
- Защо Баба Ванга все още е почитана?
Като се има предвид количеството грешни предсказания на Баба Ванга, тя все още се смята за високо уважавана пророчица в някои общности.
Домът ѝ в Петрич днес е музей и светилище за поклонниците ѝ, тъй като много българи вярват в нейните сили. С нейните финансови средства и подкрепа дори е построена църквата „Света Петка“, която привлича посетители заради славата ѝ.
Името на Ванга се появява отново в световен мащаб при големи глобални събития, когато нейните предсказания отново изскачат онлайн.
Така че, независимо дали е смятана за истинска визионерка или за мит, наследството на Ванга продължава да предизвиква интерес и дебати.