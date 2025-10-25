6 предсказания на Ванга, които никога не се сбъднаха

И звестна по света като българския Нострадамус, Ванга е смятана от мнозина за пророчица, която е виждала бъдещето. Тя е предсказвала глобални събития като катастрофата в Чернобил, цунамито в Индийския океан през 2004 г. и дори възхода на ИДИЛ.

Но около твърденията ѝ винаги е имало огромен скептицизъм, тъй като повечето от тях нямат никакви доказателства. Както отбелязват други, „Някои от нейните прогнози са били тълкувани като точни; надеждността на прогнозите ѝ обаче все още е предмет на дебат и много от твърденията ѝ не са доказани.“

Източник: iStock/Getty Images

Тъй като някои от пророчествата ѝ са се оказали грешни, Sky HISTORY разглежда тези, които тя е сгрешила – от пропуснати бедствия до политически предсказания, които никога не са се сбъднали.

Коя беше Баба Ванга?

Вангелия Пандева Сурчева се ражда на 31 януари 1911 г. в Струмица, тогава все още в пределите на България. Майка ѝ умира, когато тя е на едва 3 години, а когато баща ѝ е принуден да се запише във войската, за нея се грижат роднини и съседи.

На 12 години Баба Ванга претърпява ужасяващ инцидент, в резултат на който ослепява завинаги. Тя разказва, че мощно торнадо я е вдигнало във въздуха и я е хвърлило под купчина пясък, като трайно е увредило зрението ѝ. Въпреки това тя става известна като човек, който никога не е отблъсквал нуждаещите се от помощ. Хората разправят, че притежавала дарба за далновидство и лечителски способности, с които помагала на мнозина.

Нострадамус на Балканите

Баба Ванга бързо става известна като „Нострадамус на Балканите“.

Твърди се, че е предсказала катастрофата в Чернобил през 1986 г., смъртта на Сталин през 1953 г., трагичната гибел на принцеса Даяна през 1997 г. и терористичните атентати от 11 септември 2001 г.

Но доколко всъщност е предвидила тези събития? Трудно е да се каже с сигурност, тъй като по-голямата част от информацията идва от разкази от втора ръка, а почти нищо не е записано на пръв ръка. Предсказанията ѝ стават популярни чак след случването на събитията, което поражда сериозен скептицизъм относно предполагаемия ѝ дар да пророкува. Нека разгледаме някои от предсказанията ѝ, които никога не се сбъднаха. Започвайки с:

1. Победата на Обама на изборите

Ванга правилно предсказа, че Барак Обама ще спечели изборите в САЩ и ще стане 44-ият президент. Но тя също така заяви, че той ще бъде последният президент на САЩ, така че не е познала съвсем правилно.

2. Война на световете

Източник: iStock

Извънземните трябваше да кацнат на Земята през 2023 г. и да обявят война срещу човешката раса. Но досега не са се появили малки зелени човечета.

3. Азиатска експлозия

Баба Ванга вярвала, че Азия ще бъде покрита с токсични газове след експлозия в атомна електроцентрала. Тя не посочила дата или година, което затвърдило последователите ѝ да вярват, че това все още е възможно. Но тъй като досега не се е случило, това се класифицира като едно от нейните неизпълнени предсказания.

4. Пустошта Европа

Източник: iStock

Често се цитира предсказанието на Баба Ванга, че Европа ще стане до голяма степен необитаема или почти пуста до 2016 г. Смята се, че тя е видяла или екологични бедствия, широко разпространени болести, или масова миграция, които ще оставят континента почти празен.

В действителност обаче през 2016 г. Европа остана напълно населена и функционираща, без срив на цивилизацията. Това предсказание се разглежда като едно от по-драматичните ѝ неуспешни предсказания.

5. Смъртта на Джордж Буш-старши

През 90-те години на миналия век едно от предсказанията на Ванга е свързано със смъртта на 41-ия президент на САЩ Джордж Буш-старши при експлозия в самолет. Всъщност обаче той почина през 2018 г. от естествени причини, свързани с възрастта и болестта на Паркинсон.

6. Трета световна война

Източник: iStock

Едно от по-смразяващите ѝ предсказания беше, че през 2010 г. четирима държавни глави ще бъдат убити. Ванга твърдеше, че това в крайна сметка ще доведе до Трета световна война. За щастие, това не се случи.

Защо Баба Ванга все още е почитана?

Като се има предвид количеството грешни предсказания на Баба Ванга, тя все още се смята за високо уважавана пророчица в някои общности.

Домът ѝ в Петрич днес е музей и светилище за поклонниците ѝ, тъй като много българи вярват в нейните сили. С нейните финансови средства и подкрепа дори е построена църквата „Света Петка“, която привлича посетители заради славата ѝ.

Името на Ванга се появява отново в световен мащаб при големи глобални събития, когато нейните предсказания отново изскачат онлайн.

Така че, независимо дали е смятана за истинска визионерка или за мит, наследството на Ванга продължава да предизвиква интерес и дебати.