Русия с поредна среднощна атака срещу Киев, има ранени

Р усия тази нощ отново атакува Киев с балистични ракети, като засега има данни най-малко шестима ранени, съобщи в Telegram кметът на украинската столица Виталий Кличко, предаде ДПА.

В източната част на тримилионния град бушуват няколко пожара.

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

Според неофициална информация основна мишена на руските удари са били намиращи се в района топлоелектрически централи.

Сирените за въздушна тревога в Киев бяха задействани в 03:51 ч. местно (и българско) време. След това за кратко в цяла Украйна бе обявена опасност от въздушни удари.