Свят

Русия с поредна среднощна атака срещу Киев, има ранени

Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 03:51 ч. местно (и българско) време

25 октомври 2025, 07:30
Източник: AP/БТА

Р усия тази нощ отново атакува Киев с балистични ракети, като засега има данни най-малко шестима ранени, съобщи в Telegram кметът на украинската столица Виталий Кличко, предаде ДПА.

В източната част на тримилионния град бушуват няколко пожара.

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

Според неофициална информация основна мишена на руските удари са били намиращи се в района топлоелектрически централи.

Сирените за въздушна тревога в Киев бяха задействани в 03:51 ч. местно (и българско) време. След това за кратко в цяла Украйна бе обявена опасност от въздушни удари.

Източник: БТА/Николай Велев    
Русия Украйна Киев атака
