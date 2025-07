Тръмп с ултиматум: "Много тежки мита" за Русия, ако войната не спре скоро

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че Вашингтон ще наложи "много тежки мита" на Русия, ако до 50 дни не бъде постигнато споразумение за спиране на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Тръмп каза, че ще накаже Русия и нейните съюзници с мита, ако няма сделка за прекратяване на войната в Украйна. Президентът направи изказването по време на среща в Овалния кабинет в генералния секретар на НАТО Марк Рюте, без да посочи подробности как ще бъдат приложени ставките.

Trump vows to hit Russia with 100% tariffs if a ceasefire deal isn’t reached within 50 days. pic.twitter.com/6SBho265BY

"Използвам търговията за много неща. Но е чудесна за разрешаване на войни", допълни той.

