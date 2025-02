ЕС: Реципрочните мита на Тръмп са стъпка в грешна посока

Е вропейската комисия разкритикува днес плановете на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи реципрочни мита върху стоки от държави, с които Вашингтон има висок търговски дефицит, предадоха световните агенции.

"Европейската комисия разглежда предложената от президента Тръмп "реципрочна" търговска политика като стъпка в погрешна посока", се посочва в изявление на Еврокомисията.

Новите мита няма да влязат в сила незабавно. Вместо това съответните власти разполагат със 180 дни, за да определят засегнатите държави и да наложат специфични за всяка държава мита на тази основа, според високопоставен служител на американската администрация.

We view President Trump's proposed "reciprocal” trade policy as a step in the wrong direction.



The EU will react firmly and immediately against unjustified barriers to free and fair trade.



We will always protect European businesses, workers, and consumers from unjustified…