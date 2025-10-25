Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

С пециалният пратеник на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев изрази увереност, че Москва и Вашингтон са близо до намирането на дипломатическо решение за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Русия прати топ икономиста си в САЩ за преговори

Дмитриев, който в петък пристигна на дълго планирана визита във Вашингтон, заяви в интервю за CNN, че евентуалната втора среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп не е била отменена и че двамата лидери могат да се срещнат на по-късна дата.

Планираната среща на върха Русия – САЩ беше отложена във вторник, тъй като отказът на Русия за незабавно прекратяване на огъня хвърли сянка върху опитите за преговори, отбелязва Ройтерс. Тогава Тръмп заяви, че е отменил планираната си среща с Путин в Будапеща поради липса на напредък в дипломатическите усилия за прекратяване на войната и усещането, че моментът е неподходящ.

Дмитриев: Русия е готова за диалог, но ще защитава собствените си интереси

Дмитриев обаче заяви след пристигането си във Вашингтон: "Вярвам, че Русия, САЩ и Украйна всъщност са доста близо до дипломатическо решение".

Специалният пратеник на Кремъл не оповести повече подробности.

Редица европейски страни работят с Украйна върху ново предложение за спиране на огъня по сегашната фронтова линия. По-рано тази седмица европейски дипломати заявиха за Ройтерс, че в момента се обсъждат ключови идеи по новото предложение, като се предвижда да се запази централната роля на САЩ.

"Това, че президентът Зеленски вече признава, че става въпрос за бойни линии, е голям ход от негова страна", каза Дмитриев. "Знаете, че предишната му позиция беше, че Русия трябва да се изтегли изцяло, така че всъщност си мисля, че сме сравнително близо до дипломатическо решение", добави специалният пратеник на Кремъл.

Китай спря покупките на руски морски петрол

Миналата седмица Тръмп заяви, че скоро ще се срещне с руския си колега в Унгария в опит да се сложи край на войната. Но Путин не проявява желание да прави отстъпки, коментира Ройтерс.

Дмитриев пристигна във Вашингтон броени дни след като САЩ наложиха санкции срещу две от най-големите руски петролни компании. Целта на наказателните мерки срещу "Роснефт" и "Лукойл" е да се окаже натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна, добавя британската новинарска агенция.

Въпреки този ход на Вашингтон Дмитриев заяви, че диалогът между Русия и САЩ ще продължи. "Това със сигурност е възможно единствено ако интересите на Русия се зачитат и ако към нея се подхожда с респект", каза по-рано Дмитриев пред репортер на Ройтерс.

Какво включват новите санкции на САЩ срещу Русия

Той прогнозира, че новите санкции ще имат обратен ефект. "Те само ще доведат до поскъпване на бензина на американските бензиностанции", каза Дмитриев.

Руският дипломат отказа да отговори на въпроса с кои американски представители ще се срещне. Според американския информационен сайт "Аксиос" Дмитриев в събота ще разговаря със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.