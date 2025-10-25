Свят

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Специалният пратеник на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев, който е на визита във Вашингтон

25 октомври 2025, 07:35
Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?
Източник: AP/БТА

С пециалният пратеник на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество Кирил Дмитриев изрази увереност, че Москва и Вашингтон са близо до намирането на дипломатическо решение за прекратяване на войната в Украйна, предаде Ройтерс.

Русия прати топ икономиста си в САЩ за преговори

Дмитриев, който в петък пристигна на дълго планирана визита във Вашингтон, заяви в интервю за CNN, че евентуалната втора среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп не е била отменена и че двамата лидери могат да се срещнат на по-късна дата.

Планираната среща на върха Русия – САЩ беше отложена във вторник, тъй като отказът на Русия за незабавно прекратяване на огъня хвърли сянка върху опитите за преговори, отбелязва Ройтерс. Тогава Тръмп заяви, че е отменил планираната си среща с Путин в Будапеща поради липса на напредък в дипломатическите усилия за прекратяване на войната и усещането, че моментът е неподходящ.

Дмитриев: Русия е готова за диалог, но ще защитава собствените си интереси

Дмитриев обаче заяви след пристигането си във Вашингтон: "Вярвам, че Русия, САЩ и Украйна всъщност са доста близо до дипломатическо решение".

Специалният пратеник на Кремъл не оповести повече подробности.

Редица европейски страни работят с Украйна върху ново предложение за спиране на огъня по сегашната фронтова линия. По-рано тази седмица европейски дипломати заявиха за Ройтерс, че в момента се обсъждат ключови идеи по новото предложение, като се предвижда да се запази централната роля на САЩ.

"Това, че президентът Зеленски вече признава, че става въпрос за бойни линии, е голям ход  от негова страна", каза Дмитриев. "Знаете, че предишната му позиция беше, че Русия трябва да се изтегли изцяло, така че всъщност си мисля, че сме сравнително близо до дипломатическо решение", добави специалният пратеник на Кремъл.  

Китай спря покупките на руски морски петрол

Миналата седмица Тръмп заяви, че скоро ще се срещне с руския си колега в Унгария в опит да се сложи край на войната. Но Путин не проявява желание да прави отстъпки, коментира Ройтерс.

Дмитриев пристигна във Вашингтон броени дни след като САЩ наложиха санкции срещу две от най-големите руски петролни компании. Целта на наказателните мерки срещу  "Роснефт" и "Лукойл" е да се окаже натиск върху Москва да прекрати войната в Украйна, добавя британската новинарска агенция.

Въпреки този ход на Вашингтон Дмитриев заяви, че диалогът между Русия и САЩ ще продължи. "Това със сигурност е възможно единствено ако интересите на Русия се зачитат и ако към нея се подхожда с респект", каза по-рано Дмитриев пред репортер на Ройтерс.

Какво включват новите санкции на САЩ срещу Русия

Той прогнозира, че новите санкции ще имат обратен ефект. "Те само ще доведат до поскъпване на бензина на американските бензиностанции", каза Дмитриев.

Руският дипломат отказа да отговори на въпроса с кои американски представители ще се срещне. Според американския информационен сайт "Аксиос" Дмитриев в събота ще разговаря със специалния пратеник на Белия дом Стив Уиткоф.

Източник: Николай Велев/БТА    
Кирил Дмитриев САЩ Русия
Последвайте ни
Есента се връща с облаци и валежи в събота

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Русия и САЩ са близо до

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Близо половината депутати са имали неоправдани отсъствия през септември

Близо половината депутати са имали неоправдани отсъствия през септември

Да подадем ръка на Цало: 31-годишен мъж се нуждае от средства за лечение

Да подадем ръка на Цало: 31-годишен мъж се нуждае от средства за лечение

Неправилната информация: Как да избегнете неизгодни сделки

Неправилната информация: Как да избегнете неизгодни сделки

pariteni.bg
Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

Най-честите здравословни проблеми при кученцата и как да ги предотвратим

dogsandcats.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 1 ден
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 1 ден
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 1 ден
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, днес ще готвя нещо специално! – Да предупредя ли пожарната?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>След като разгневи Тръмп: Канада спира рекламата с Роналд Рейгън</p>

След като разгневи Тръмп: Канада спира реклама срещу американските мита

Свят Преди 54 минути

Излъчването ѝ ще продължи през почивните дни по време на Световните серии по бейзбол и в понеделник ще бъде преустановено

Русия с поредна среднощна атака срещу Киев, има ранени

Русия с поредна среднощна атака срещу Киев, има ранени

Свят Преди 1 час

Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 03:51 ч. местно (и българско) време

Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения

Гренландия може да се превърне в най-големия сблъсък в трансатлантическите отношения

Свят Преди 1 час

Датчаните предупреждават - ако американският президент успее в Гренландия, други ще последват примера му другаде

<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>

Внимание: От тази нощ минаваме към зимно часово време - върнете стрелките с час назад!

България Преди 1 час

Стрелките се връщат назад в 4:00 ч. – не пропускайте!

Палестински фракции се споразумяха за правителство в Газа

Палестински фракции се споразумяха за правителство в Газа

Свят Преди 8 часа

Групите се обявиха за "продължаване" на подкрепеното от САЩ примирие

Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Край на любовните отношения между Стоянов и Сияна-Въшка?

Любопитно Преди 9 часа

Хостесата заяви, че отношенията й си с бившия военен са приключили

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

Зеленски призова САЩ да разширят санкциите срещу Русия и поиска ракети

Свят Преди 9 часа

Русия за пръв път използва планиращи бомби срещу южната украинска Одеска област

Гизем и Наталия се сбогуваха с екстремното приключение “Игри на волята”

Гизем и Наталия се сбогуваха с екстремното приключение “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Куклената актриса е ексклузивен гост в подкаста “След Игрите”

Литва затвори летища заради балони от Беларус

Литва затвори летища заради балони от Беларус

Свят Преди 9 часа

Министерството на транспорта съобщи, че това е третият случай през октомври

Русия сега анализира новите санкции на САЩ и ЕС

Русия сега анализира новите санкции на САЩ и ЕС

Свят Преди 10 часа

По-рано тази седмица САЩ наложиха директни санкции на двете най-големи руски петролни компании

Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

Фалит в САЩ надига заплаха от нова световна криза

Свят Преди 11 часа

Шофьорите в САЩ дължат 1,66 трилиона долара автокредити

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

САЩ пращат самолетоносач срещу наркокартелите

Свят Преди 12 часа

Струпването на американски сили повдигна въпроси относно намеренията на администрацията на Тръмп

ГЕРБ-СДС оттегля "такса водомер"

ГЕРБ-СДС оттегля "такса водомер"

България Преди 12 часа

Припомняме, че промените бяха приети на първо четене

Стабилно е състоянието на пострадалия военен парашутист

Стабилно е състоянието на пострадалия военен парашутист

Свят Преди 13 часа

Той е със сериозни травми и е настанен в интензивното отделение на УМБАЛ „Свети Георги”

Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

Обрат за полицаите, обвинени в убийството на арестант в Казанлък

България Преди 13 часа

Съдът прекрати съдебното дело и го върна за доразследване на прокуратурата

Китай игнорира германския външен министър

Китай игнорира германския външен министър

Свят Преди 14 часа

Не е имало възможност организирането на достатъчно срещи в Китай, за да бъде оправдано пътуването

Всичко от днес

От мрежата

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Кой празнува имен ден на 25 октомври?

Edna.bg

Дневен хороскоп за 25 октомври, събота

Edna.bg

Нова звездна двойка? Заедно ли са Никола Цолов и Крисия? (СНИМКА)

Gong.bg

Левски ще търси задължителни три точки срещу Добруджа

Gong.bg

Скъпотията „изяжда“ обедната почивка: Колко ни струва един обяд у нас и в САЩ

Nova.bg

Да помогнем заедно на Цало

Nova.bg