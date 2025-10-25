Свят

Тръмп иска помощ от Китай в отношенията с Русия

Преди дни президентът на САЩ заяви, че китайският му колега Си Цзинпин може да окаже "голямо влияние" на руския президент в усилията за прекратяване на войната в Украйна

Обновена преди 36 минути / 25 октомври 2025, 09:08
Тръмп иска помощ от Китай в отношенията с Русия
Източник: iStock photos/Getty images

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал Китай да помогне на Вашингтон в отношенията му с Русия, предаде Ройтерс.

"Бих искал Китай да ни помогне с Русия", заяви той на борда на президентския самолет Air Force One.

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Източник: AP/БТА

Тръмп добави oще, че би обмислил намаляване на митата за Бразилия при подходящи обстоятелства.

Президентът на САЩ направи тези изявления на път към Малайзия, където се очаква да присъства на регионална среща на върха, отбелязва Ройтерс.

Тръмп заяви също, че очаква да се срещне с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва по време на обиколката си в Азия, предаде Франс прес. 

"Мисля, че ще се срещнем, да", заяви Тръмп пред представители на медиите на борда на президентския самолет.

Освен това преди потеглянето президентът на САЩ заяви, че би искал да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун по време на престоя си в Южна Корея.

"Бих искал, той знае, че отиваме там", заяви Тръмп в Белия дом, когато го попитаха дали подобна среща е възможна. Той добави, че "се разбира много добре с него", въпреки че двамата са се срещали за последно през 2019 г., отбелязва АФП.

Преди дни Тръмп заяви, че китайският му колега Си Цзинпин може да окаже "голямо влияние" на руския президент Владимир Путин в усилията за прекратяване на войната в Украйна.

"Мисля, че той може да окаже голямо влияние върху Путин. Вижте, той е уважаван човек. Той е много силен лидер на много голяма страна. Да, мисля, че това може да повлияе доста. Със сигурност ще разговаряме за Русия и Украйна", посочи Тръмп пред репортери в Белия дом, дни преди да се срещне с китайския президент в Южна Корея.

Тръмп разчиташе на личната химия между него и Путин, за да постигне мирно споразумение за Украйна, но отново и отново се оказваше разочарован от руския лидер, отбелязва Франс прес.

Американският държавен глава не скри, че е подразнен от поведението на руския си колега. "Всеки път, когато говоря с Владимир, имам добри разговори с него и после те не водят до нищо", каза Тръмп.

Президентът на САЩ се очакваше да се срещне до седмици с Путин в Будапеща, но във вторник отложи намерението си, защото по думите му, не иска да участва в "безсмислени срещи".

Източник: БТА/Асен Георгиев    
Тръмп Китай Русия
