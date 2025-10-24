Свят

Русия сега анализира новите санкции на САЩ и ЕС

По-рано тази седмица САЩ наложиха директни санкции на двете най-големи руски петролни компании

24 октомври 2025, 22:41
Русия сега анализира новите санкции на САЩ и ЕС
Източник: AP/БТА

Р усия анализира най-новите западни санкции и ще действа в съответствие със своите интереси, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на говорителя на Кремъл Дмитрий Песков. 

"В момента анализираме санкциите, които са определени и обявени, и, разбира се, ще направим това, което най-добре отговаря на нашите интереси", заяви Песков пред журналисти. "Това е основното в нашите действия. Ние действаме преди всичко не срещу някой друг, а в наша собствена полза. Това е, което ще правим", добави той. 

Москва: Санкциите са нож с две остриета

По-рано тази седмица САЩ наложиха директни санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл", а Европейският съюз одобри 19-ия пакет санкции срещу Русия заради войната ѝ срещу Украйна, който включва забрана за вноса на руски втечнен природен газ. 

Путин поиска мерки в отговор на западните санкции

Вчера говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че санкциите на САЩ срещу двете руски енергийни компании са контрапродуктивен сигнал, включително и по отношение на решаването на конфликта в Украйна. Целите на Русия в Украйна остават непроменени, а основните причини за конфликта трябва да бъдат решени, подчерта Захарова. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Русия Западни санкции Дмитрий Песков
