Проектът "Хармония": Така Русия пази подводния си ядрен флот

Русия защитава ядрените си оръжия в Арктика с тайната подводна система за наблюдение "Хармония"

25 октомври 2025, 07:18
Проектът "Хармония": Така Русия пази подводния си ядрен флот
Източник: iStock/Getty Images

Р усия защитава ядрените си оръжия в Арктика с тайната подводна система за наблюдение "Хармония". За изграждането ѝ Русия е използвала най-модерни западни технологии, показва разследване на три германски медии, съобщи Deutsche Welle.

Сделката изглежда безобидна. През декември 2020 година, както си спомня корабособственикът Ян Немпел, към него се обърнал руският бизнесмен Алексей С., който проявявал интерес към бившия изследователски кораб „MV Aquarius Dignitus". След няколко огледа компанията на руснака купила кораба за 2,3 милиона евро, разказва АРД.

„Всичко ни изглеждаше сериозно", споделя Немпел пред германската обществена медия. Руснакът казал, че с кораба щял да извършва проучвания за голяма руска фирма за суровини.

„Aquarius" е само един от многото изследователски и специални кораби, купени от компанията на Алексей С. от Запада през годините. И не само това: чрез кипърската си фирма „Mostrello" и други компании Алексей С. купил и най-модерни технологии: подводни роботи, специални сонари и подводни кабели. Разследването е установило и за какво е било всичко това. 

Тайният военен проект "Хармония"

В продължение на повече от десет години Русия си набавя водещи технологии от държави от ЕС като Германия, САЩ, Япония и Канада, за да изгради в Арктика подводна разузнавателна система за защита на своите ядрени оръжия. Това е установено в рамките на разследванията на международния проект „Russian Secrets", в който участват и германските медии NDR, WDR и „Зюддойче Цайтунг".

На базата на финансови и съдебни документи, както и на информации от службите за сигурност, тези проучвания за първи път разкриват мащабите на мрежата от фирми, чрез които руски бизнесмени са купували техника на Запад. Става ясно, че поне до 2024 година руски фирми са внасяли стоки и много кораби от десет европейски страни, САЩ, Япония и Канада.

„Хармония" представлява подводна система от сензори, която може да открива западните подводници. Нейната цел - да защитава стратегически значимия руски арсенал от ядрени оръжия в Арктика.

Западните разузнавания оценяват проекта като изключително чувствителен и поради това, че напрежението в Арктика нараства, а Русия значително е увеличила военните си капацитети в Мурманск и на полуостров Кола през последните години.

Мястото е благоприятно за Русия от стратегическа гледна точка, защото оттам както САЩ, така и Европа могат бързо да бъдат достигнати с ракети. След нахлуването на Русия в Украйна и обновената миналата година руска ядрена доктрина западните служби за сигурност виждат нарастване на опасността по линия на руските ядрени капацитети.

Системата е инсталирана в Баренцово море

„Хармония" укрепва способностите на Русия да открива западни подводници и така да гарантира безпрепятственото и незабележимо придвижване на своите собствени ядрени подводници, казва Брайън Кларк от Хъдзъновия институт във Вашингтон, цитиран от АРД. Кларк е бивш високопоставен американски морски офицер, служил и на подводница.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Проект Хармония Русия Ядрени оръжия Арктика Подводно наблюдение Западни технологии Разследваща журналистика Подводници Военен капацитет Баренцово море
