Карни брани бизнеса от митата на Тръмп

П ремиерът на Канада Марк Карни заяви в публикация в социалната мрежа „Екс“ късно вчера, че правителството му ще продължи да защитава канадските работници и бизнеси в търговските преговорите със САЩ по въпроса, докато работят за постигането на сделка в рамките на предоговорения краен срок, който вече е 1-ви август, предава Ройтерс.

Това идва на фона на вдигнатите мита срещу Канада вчера от страна на Доналд Тръмп, който заяви, че САЩ ще наложат 35% мито върху вноса следващия месец и планират да наложат общи мита от 15% или 20% на повечето други търговски партньори.

TRUMP just told the fake, communist, woke scum-bag that is Mark Carney..... 35% tariffs on EVERYTHING from Canada. Stop the games @realDonaldTrump ANNEX ANNEX ANNEX NOW !! pic.twitter.com/ACft4Tg2Bw

В писмото си до Карни Тръмп се оплакал от това, което той нарича „поток от фентанил от Канада“.

Премиерът на Канада изрази мнение и по този въпрос: „Канада постигна жизненоважен напредък в спирането на бича на фентанила в Северна Америка. Ние сме ангажирани да продължим да работим със Съединените щати, за да спасяваме човешки животи и да защитаваме общностите и в двете ни страни“, добави той в публикацията си.

#Trump puts 35% tariff on Canada from August 1, eyes 15%-20% tariffs for others.



Mr. Trump told Canadian Prime Minister Mark Carney the new rate would go into effect on Aug. 1 and would go up if #Canada retaliated



U.S. President Donald Trump said in a Thursday (July 10, 2025)… pic.twitter.com/aCzuEbX8IU