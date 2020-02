Защо Франция и ЕС засилват военно присъствие в Западна Африка

П реди седмица, нов медицински екип от България замина за Мали. Четирима военни медици ще се включат в Мисията на Европейския съюз за обучение на силите за сигурност на западноафриканската държава. Българите са включени в състава на медицинско осигуряване от типа "Роля 1", разположен в щаба на мисията в столицата Бамако. Съобщението за изпращането на екипа беше поместено накратко в сайта на Информационния център на МО и едва ли много хора в страната знаят, че България праща контингент в Мали. Но това не е първият път - през последните години българските военни медици участват многократно в мисии в района, известен като Сахел. Всъщност, последната група е номер двадесет и три в мисиите на страната ни в този отдалечен район в Африка.

Българските военни лекари са част от европейската мисия, разположена в района, на която една от основните задачи е да стабилизира области през които минава огромен бежански поток, стигащ до Европа. През седмицата ООН отбеляза в нов доклад, че над 700 000 души в Сахел са избягали от нападения на джихадистки бойци и въоръжени групировки през последните 12 месеца, което е десеткратно увеличение в сравнение с януари 2019. Много от бежанците опитват да стигнат до Либия и от там до европейските брегове, бягайки от насилието. Една от най-горещите точки в района е малката държава Буркина Фасо, която доскоро не влизаше в новинарския поток, но през последните години джихадистките групи все повече се прицелват в тази държава и слабите й граници. Само за една година – през 2018 – в Буркина Фасо терористичните атаки нарастват от 12 на 137, а за целия район на Сахел „Ислямска държава“ извършва 465 атаки, докато през 2016 те са 90.

❝I am more optimistic today regarding the mobilization of Europeans. At our last meeting on January 20, we took action on three major crises in our neighborhood, in the Sahel, in Libya, in the Gulf.❞ #MSC2020



➖ @JY_LeDrian https://t.co/XBlKAp3DSV