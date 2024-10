Нови искове срещу Пъф Деди за сексуално насилие, включително от непълнолетен

Н ови искове са подадени срещу Пъф Деди (Шон "Диди" Кумс), включително един, в който рапърът и някога влиятелен американски хип-хоп продуцент е обвинен в сексуално посегателство над непълнолетно лице, съобщи адвокат, цитиран от световните агенции.

Гражданските искове, подадени в Ню Йорк от шестима души, са част от поредица от производства, включващи над 100 предполагаеми жертви, обявени наскоро от американски адвокат, след като Деди беше обвинен и вкаран в затвора през септември.

Срещу Пъф Деди са повдигнати криминални обвинения за ръководене в продължение на години на насилствена система за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и изнудване.

"Планираме да подадем множество други жалби през следващите седмици срещу г-н Кумс и други обвиняеми", предупреждава адвокат Тони Бъзби.

Исковете, подадени от две жени и четирима мъже, чиято самоличност не се разкрива, обхващат периода от 1995 г. до 2021 г., според адвоката. Един от жалбоподателите твърди, че Диди го е нападнал сексуално, когато е бил на 16 години, докосвайки гениталиите му. Това се е случило през 1998 г. близо до Ню Йорк, на парти, организирано от продуцента, известен още като Пи Диди, който понастоящем е на 54 години.

Според твърдението по онова време Пъф Деди е обяснил на тийнейджъра, че трябва да приеме подобно поведение, "за да пробие в музикалната индустрия".

Същевременно през май 2025 г. продуцентът го очаква федерален наказателен процес за предполагаемо използване на музикалната му империя за подпомагане на насилствена система за трафик на хора с цел сексуална експлоатация и изнудване. Пъф Деди не се признава за виновен.

Пъф Деди беше признат за една от най-влиятелните фигури в хип-хопа, преди вълната от обвинения, появили се през последната година, да го принизи.

