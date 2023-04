Заради ледена буря: Над един милион души останаха без ток в Квебек

Н ад един милион души в Квебек тази сутрин останаха без ток, след като снощи в Югоизточна Канада заваля леден дъжд, а бурни ветрове повалиха дървета върху електропроводи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

• School boards in Montreal have cancelled classes today. • More than one million Hydro-Québec customers are without power. • Hydro-Québec says it's not possible to provide a timeline for power restoration. https://t.co/v1lhvSfyys

През нощта и тази сутрин 1000 работници се опитваха да възстановят електрозахранването,

съобщи електрическата компания "Хидро Квебек" (Hydro-Quebec). Компанията предупреди, че е възможно да има още прекъсвания.

"Сигурни сме, че днес ще можем да възстановим електрозахранването на някои от потърпевшите клиенти", се казва в изявление на "Хидро Квебек". "За съжаление се очаква някои клиенти да останат без ток утре и през уикенда".

Канадският премиер Джъстин Трюдо,

който трябваше днес да е в Монреал, за да представи бюджета на своето правителство, предложи да предостави федерална помощ, ако е необходимо.

Според доставчика на енергия Монреал е сред най-засегнатите от прекъсванията на електрозахранването след ледената буря.

We’re thinking of everyone in Quebec and Eastern Ontario affected by yesterday’s storm – and we’re thanking the crews who are clearing roads and restoring power. Please stay safe and, if you can, check how your neighbours are doing. We stand ready to provide assistance if needed.