Започна размяна на затворници между ДНР, ЛНР и Украйна

З апочна размяната на пленници между украинските правителствени сили и проруските сепаратисти в Източна Украйна, съобщи канцеларията на украинския президент, цитирана от агенции "Ройтерс" и "Франс прес", предаде БТА.

Споразумението за размяната беше сключено по-рано този месец в Париж от руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски.

Размяната се извършва на пропускателния пункт "Майорское" близо до град Горливка (на украински език Хорливка) в Донецка област.

#UPDATE Uniformed men with machine guns guarded the area as Ukrainian authorities and Russian-backed separatists in the war-torn east of the country began the prisoner swap https://t.co/lBgcDSlwZL pic.twitter.com/FRMhsZUnRH