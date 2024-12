Путин с нови обвинения към Запада: Притискате Русия

Р уският президент Владимир Путин днес обвини Запада, че притиска Русия до нейните "червени линии" - ситуации, за които публично е дал да се разбере, че няма да толерира - и заяви, че Москва е била принудена да реагира, предаде Ройтерс.

Путин каза на среща на служители в областта на отбраната, че Русия наблюдава със загриженост разработването и потенциалното разполагане от САЩ на ракети с малък и среден обсег на действие.

