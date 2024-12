Ликвидираха водещ учен на Путин в ракетното дело

С ъобщава се, че украински военен наемен убиец е застрелял водещ учен в областта на ракетното дело на Путин в московски парк.

Предполага се, че Михаил Шацки, заместник-главен конструктор в конструкторското бюро „Марс“, което разработва и произвежда бордови системи за насочване за руската военна и космическа индустрия, е бил ликвидиран от неизвестен убиец в парка Кузмински лес в Котелники, на 8 мили югоизточно от Кремъл.

Според съобщенията ученият, доцент, е работил активно по модернизирането на руската крилата ракета Х-59 до ниво Х-69, която руските войски използват за удари по Украйна.

Веднага се появиха предположения, че той е бил убит от украинското военно разузнаване.

Днес силите на ГУР в Москва ликвидираха особено злонамерен престъпник - заместник-генералния конструктор, ръководител на софтуерния отдел на конструкторското бюро „Марс“, Михаил Шацки - съобщи руският журналист в изгнание Александър Невзоров.

„Той е участвал в модернизирането на крилатите ракети Х-59 до ниво Х-69, въвеждането на нови БЛА и е отговорен за смъртта на хиляди невинни украинци“.

Невзоров публикува и мрачни снимки на лежащо в снега тяло на мъж.

On December 10, a highly dangerous criminal was shot dead in Moscow: Mikhail Shatsky, the deputy chief designer and head of the software department at the "Mars" Design Bureau. Shatsky was involved in upgrading Russian X-59 cruise missiles to the X-69 variant and introducing new… pic.twitter.com/qm6PVx3fq0