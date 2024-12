Путин: Нова смъртоносна ракета на Русия прави ядрените оръжия излишни

Б алистичната ракета със среден обсег „Орешник“, с която Владимир Путин се похвали наскоро, може да премахне необходимостта от използване на ядрени оръжия, заяви руският президент.

„Това, от което се нуждаем сега, не е да усъвършенстваме ядрената доктрина, а „Орешник“, защото достатъчно количество от тези съвременни оръжейни системи ни поставя на прага на практическото премахване на необходимостта от използване на ядрени оръжия“, каза той във вторник, според стенограма на Кремъл.

Путин има предвид ракетата „Орешник“, която Русия изстреля по украинския град Днепър на 21 ноември. Базиран е на междуконтиненталната балистична ракета РС-26 „Рубеж“. Според съобщенията тя носи шест конвенционални бойни глави и има обсег до 4 988 км.

Путин се похвали с нейната скорост, която при 10 пъти по-голяма от скоростта на звука, или Мах 10, би я направила неуязвима за всяка система за противоракетна отбрана. Той също така заяви, че оръжието е толкова мощно, че дори ракетите, които са снабдени с конвенционални бойни глави, могат да бъдат толкова разрушителни, колкото и ядреният удар, и могат да унищожат подземни бункери.

🇷🇺"America is pushing the world into global conflict"



Putin declares that Russia's NEW "Oreshnik" missiles cannot be intercepted by Western systems.



The missiles travel at Mach 10 which is 3km per second. pic.twitter.com/1RcHDvIp2z