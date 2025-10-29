Свят

"Западът води война": Границата на Литва с Беларус остава затворена до 30 ноември

Изключения се правят за дипломати, граждани на страни от ЕС и НАТО и Украйна, които напускат Беларус

29 октомври 2025, 15:19
Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му
След израелските удари в Газа -

След израелските удари в Газа - "примирието е възстановено"
Какво постановиха прокурорите по делото за фалшиви новини срещу Брижит Макрон

Какво постановиха прокурорите по делото за фалшиви новини срещу Брижит Макрон
Китай: Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп в Южна Корея

Китай: Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп в Южна Корея
ООН: Ураганът

ООН: Ураганът "Мелиса" е "бурята на века"
Аферата

Аферата "Червените ръце": Българите поругали Мемориала на Холокоста, Русия стои зад акцията
Дъщерята на Брижит Макрон отговори в съда на трансфобски слухове

Дъщерята на Брижит Макрон отговори в съда на трансфобски слухове
Радев: Институциите на България и Саудитска Арабия следва да насърчат контактите между бизнеса от двете държави

Радев: Институциите на България и Саудитска Арабия следва да насърчат контактите между бизнеса от двете държави

Г раничните пунктове между Литва и Беларус ще останат затворени за повечето пътуващи до края на ноември в отговор на случаите на балони, преминали във въздушното пространство на Литва, заяви правителството на страната, цитирано от Ройтерс. 

Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене каза в понеделник, че балоните на трафиканти на цигари, заради които някои летища бяха затворени пет пъти за един месец, са вид хибридна атака и че страната ѝ ще започне да ги сваля. 

Литва реши да остави и двата си гранични пункта с Беларус затворени, съобщи кабинетът днес.

"Разбираме, че това може да е неприятно за жителите и предприятията ни и се извиняваме, но приемаме сигурността изключително сериозно", каза днес Ругиниене. 

Изключения се правят за дипломати, граждани на страни от ЕС и НАТО и Украйна, които напускат Беларус, както и за транзитни преминавания към руския ексклав Калининград и чужденци с литовски хуманитарни визи, заяви правителството. 

Беларуският президент Александър Лукашенко каза вчера, че затварянето на границата е "абсурдно" и обвини Запада, че води хибридна война срещу Беларус и Русия.

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
Литва Беларус Гранични пунктове Балони Контрабанда на цигари Хибридна атака Сигурност Въздушно пространство Александър Лукашенко Затваряне на граници
Последвайте ни

По темата

Млад мъж преби жена насред Ямбол

Млад мъж преби жена насред Ямбол

Кристофър Шварценегер показа новата си фигура след като свали 30 кг

Кристофър Шварценегер показа новата си фигура след като свали 30 кг

Пратеник на Путин: Войната в Украйна може да приключи до 1 година

Пратеник на Путин: Войната в Украйна може да приключи до 1 година

Елизабет Хърли призна, че има едно нещо, което Били Рей Сайръс няма право да прави с нея

Елизабет Хърли призна, че има едно нещо, което Били Рей Сайръс няма право да прави с нея

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Някога LS беше огромна лимузина, сега Lexus я превърна в... 6-колесен миниван

Някога LS беше огромна лимузина, сега Lexus я превърна в... 6-колесен миниван

carmarket.bg
Сряда носи слънце и температури до 21 градуса
Ексклузивно

Сряда носи слънце и температури до 21 градуса

Преди 9 часа
Защо в Китай политици и военни просто изчезват?
Ексклузивно

Защо в Китай политици и военни просто изчезват?

Преди 9 часа
29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството
Ексклузивно

29 октомври: Екзекутиран е последният български владетел преди робството

Преди 9 часа
Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш
Ексклузивно

Островът на духовете: Място, което можеш да видиш, но не и да пипнеш

Преди 9 часа

Виц на деня

– Скъпа, наистина ли нямаш какво да облечеш за вечеря? – Да, имам гардероб с 50 неща, които „нямат с какво да се комбинират“.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Григор Димитров се оттегли от турнира Мастърс в Париж

Григор Димитров се оттегли от турнира Мастърс в Париж

Любопитно Преди 26 минути

Все още не е ясна причината за оттеглянето

Израел предупреди: Лидерите на "Хамас" няма да се ползват с имунитет

Израел предупреди: Лидерите на "Хамас" няма да се ползват с имунитет

Свят Преди 43 минути

Той каза това след поредица от удари по ивицата Газа в отговор на обстрел, при който загина израелски войник

Руска атака остави без ток близо 27 000 домакинства в Украйна

Руска атака остави без ток близо 27 000 домакинства в Украйна

Свят Преди 1 час

Руската атака е предизвикала пожар, който е бил потушен бързо

Владимир Путин с ранени руски войници от фронта в Украйна

Русия тества ядреното супер торпедо „Посейдон“, Владимир Путин се похвали с успех

Свят Преди 1 час

Владимир Путин, който пи чай с руски войници, ранени в Украйна, в болница в Москва, каза, че тестът е проведен във вторник

,

Прокуратурата ще плаща обезщетения на полицаите, които лежаха в затвора за смъртта на Чората

България Преди 1 час

Преди окончателния край на делото за смъртта на Чората, полицаите бяха обвинени и осъдени за умишлено убийство, заради което лежаха 8 месеца в затвора

Червеният кръст осъди "Хамас" за инсценировка с тленни останки

Червеният кръст осъди "Хамас" за инсценировка с тленни останки

Свят Преди 1 час

Предполага се, че на клипа, заснет от дрон, бойци на радикалната палестинска групировка "Хамас" изнасят от сграда тленни останки в чувал

Осъдиха кмета на Дупница за закани към шефа на Районното управление

Осъдиха кмета на Дупница за закани към шефа на Районното управление

България Преди 1 час

Първоинстанционният съд е наложил на подсъдимия наказание от 3 месеца „лишаване от свобода“ с 3-годишен изпитателен срок

Мелания Тръмп показа украсата за Хелоуин в Белия дом

Мелания Тръмп показа украсата за Хелоуин в Белия дом

Любопитно Преди 1 час

Задният вход и стълбищата са украсени с редици от тикви, а пъстри есенни листа каскадно се спускат между колоните на Южния портик

Три институции обединяват усилия за Националната детска болница

Три институции обединяват усилия за Националната детска болница

България Преди 1 час

<p>&quot;Човешки останки намерени в чували&quot; -&nbsp;ужасяваща находка в Мексико</p>

Откриха 48 чувала с човешки останки в Мексико

Свят Преди 1 час

Местните експерти свързват събитието с дейността на "Картелът на новото поколение Халиско“

Харковска област

Какво постигна Украйна с удара по Белгородския язовир?

Свят Преди 1 час

Проруски източници предупреждават за нарастващ риск за позициите на Русия в Харковска област

<p>Опасна маймуна с COVID-19 и венерически болести е на свобода&nbsp;</p>

Опасна маймуна с COVID-19 и венерически болести е на свобода след катастрофа

Свят Преди 1 час

Маймуните са заразни с COVID-19, хепатит C и херпес и са „агресивни към хората“

Председателят на Държавния резерв: Има достатъчно запаси на горива, готови сме за намеса

Председателят на Държавния резерв: Има достатъчно запаси на горива, готови сме за намеса

България Преди 1 час

В понеделник „Лукойл“ съобщи, че възнамерява да продаде международните си активи

Сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

Сигнали за бомби във френското и в американското посолство в София

България Преди 2 часа

Сградите са били претърсени

Снимката е илюстративна

Бебе от Португалия, миришещо на гнила риба, изуми лекарите

Любопитно Преди 2 часа

Миризмата била неприятна и силна, особено около главата и ръцете на 12-месечното момченце

<p>OpenAI разкри мащаба на хората, които говорят с ChatGPT за самоубийство</p>

Над 1,2 милиона души седмично говорят с ChatGPT за самоубийство

Технологии Преди 2 часа

Над 1,2 милиона потребители седмично обсъждат мисли за самоубийство с ChatGPT, като част от случаите остават без насочване към професионална помощ

Всичко от днес

От мрежата

Защо изпражненията на кучето ми са зелени?

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Започва "сиромашко" лято

sinoptik.bg
1

Пуснаха 3000 руски есетри в Дунав

sinoptik.bg

Джордж Клуни отново разтревожи Амал с навиците си

Edna.bg

13-годишната дъщеря на Бионсе дефилира в копринен корсет с дълбоко деколте

Edna.bg

Илиан Илиев: Подценихме ситуацията, но за ЦСКА трофеите винаги са цел

Gong.bg

Билетите за гостуването на Лудогорец на Ференцварош вече са в продажба

Gong.bg

Григор Димитров се оттегли от Мастърса в Париж

Nova.bg

Сигнали за бомба в посолствата на Франция и САЩ в София

Nova.bg