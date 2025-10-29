"Западът води война": Границата на Литва с Беларус остава затворена до 30 ноември

Радев: Институциите на България и Саудитска Арабия следва да насърчат контактите между бизнеса от двете държави

Китай: Си Дзинпин ще се срещне с Тръмп в Южна Корея

Какво постановиха прокурорите по делото за фалшиви новини срещу Брижит Макрон

Агент на САЩ вербувал пилот на Мадуро да отклони самолета му

Г раничните пунктове между Литва и Беларус ще останат затворени за повечето пътуващи до края на ноември в отговор на случаите на балони, преминали във въздушното пространство на Литва, заяви правителството на страната, цитирано от Ройтерс.

Министър-председателката на Литва Инга Ругиниене каза в понеделник, че балоните на трафиканти на цигари, заради които някои летища бяха затворени пет пъти за един месец, са вид хибридна атака и че страната ѝ ще започне да ги сваля.

Литва реши да остави и двата си гранични пункта с Беларус затворени, съобщи кабинетът днес.

🇱🇹 Lithuania closes its border with Belarus



The Lithuanian government announced that the border will remain closed until November 30, after which it will decide whether to extend the restrictions.



Earlier, Lithuania had indefinitely shut its border with Belarus over the issue… pic.twitter.com/esJ3XKE5BD — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2025

"Разбираме, че това може да е неприятно за жителите и предприятията ни и се извиняваме, но приемаме сигурността изключително сериозно", каза днес Ругиниене.

Изключения се правят за дипломати, граждани на страни от ЕС и НАТО и Украйна, които напускат Беларус, както и за транзитни преминавания към руския ексклав Калининград и чужденци с литовски хуманитарни визи, заяви правителството.

Беларуският президент Александър Лукашенко каза вчера, че затварянето на границата е "абсурдно" и обвини Запада, че води хибридна война срещу Беларус и Русия.