Лукашенко отвърна на Литва за затворената граница заради балони

Вилнюс просто е "дребнав", заяви беларуският лидер

29 октомври 2025, 06:46

"Лукойл" обяви продажбата на международни активи, докато България ускорява строителството на Вертикалния газов коридор

Б еларуският диктатор Александър Лукашенко нарече решението на Литва да затвори границата между двете страни "лудост".

(Във видеото: Литва затвори летищата във Вилнюс и Каунас заради балони, навлезли от Беларус)

Литва затвори границата с Беларус след вълна от балони, навлезли в нейното въздушно пространство миналата седмица, което доведе до затваряне на летища и сериозни смущения в пътуванията. Само в неделя вечерта литовските власти засекли 66 обекта, движещи се от Беларус към Литва.

Лукашенко осъди мярката като "абсурдна", съобщава беларуската държавна информационна агенция.

"Дори за малка страна като Литва, това е дребнавост", каза той, добавяйки: "Не говорим за някакво извънредно контрабандно действие."

Беларуското върховно лице, което потиска гражданското несъгласие в страната си, е един от най-близките съюзници на руския президент Владимир Путин.

Литовският премиер Инга Ругинене заяви в понеделник, че балоните, използвани за контрабанда на цигари, представляват "хибридна атака" и обеща да реагира с "най-строгите мерки", включително сваляне на балоните.

Литва затвори граница и летище Вилнюс заради балони от Беларус

Тя не изключи и възможността да бъде задействан Член 4 от договора на НАТО, който събира страните членки за спешни преговори.

Около 680-километровата граница на Литва с Беларус беше временно затворена, докато не се проведе правителствено заседание в сряда, което вероятно ще доведе до нейното продължително затваряне. Все пак дипломати и граждани на ЕС, напускащи Беларус, ще могат да преминават.

Европейските държави, от Дания до Естония, изпитват затруднения как да защитят своето въздушно пространство през последните седмици след серия навлизания на дронове и самолети, свързани с Русия. Датският премиер Мете Фредериксен обяви миналия месец, че континентът е въвлечен в "хибридна война".

Източник: Politico    
Литва Беларус Александър Лукашенко Затваряне на граница Балони Контрабанда Хибридна атака Въздушно пространство НАТО Русия
