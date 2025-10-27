Свят

Литва обмисля активиране на Член 4 на НАТО заради балоните от Беларус

Според Литва балоните са изпращани от трафиканти, които внасят по този начин незаконно цигари

27 октомври 2025, 14:18
Литва обмисля активиране на Член 4 на НАТО заради балоните от Беларус
Източник: iStock/Getty Images

М инистър-председателката на Литва Инга Ругиниене заяви днес, че властите ще започнат да свалят идващите от Беларус балони с хелий на контрабандисти, които през последните дни неведнъж блокираха въздушния трафик в балтийската република, предаде Ройтерс. 

Литва, която е член на НАТО, затвори летището в столицата Вилнюс четири пъти през изминалата седмица, след като балони с хелий навлязоха във въздушното ѝ пространство. В отговор Литва на няколко пъти временно затвори пропускателните си пунктове на границата с Беларус. 

Балони с контрабандни цигари затвориха летище Вилнюс за часове

Според Литва балоните са изпращани от трафиканти, които внасят по този начин незаконно цигари. Литва обаче упреква и президента на Беларус Александър Лукашенко, близък съюзник на руския президент Владимир Путин, че не прави нищо срещу тази контрабандна практика.

Ругиниене определи инцидентите като "хибридни атаки" и заяви, че граничните пунктове с Беларус ще бъдат затворени за всички, освен за пътуващи дипломати и граждани на Европейския съюз, напускащи съседната страна. 

Литва затвори граница и летище Вилнюс заради балони от Беларус

"Днес решихме да предприемем най-строгите мерки, няма друг начин", заяви Ругиниене на пресконференция, като подчерта, че правителството във Вилнюс може да обсъди и прибягването до консултации по Член 4 от Северноатлантическия договор. 

Член 4 гласи, че членовете на Организацията на Северноатлантическия договор ще се консултират помежду си, когато някой от тях прецени, че неговата територия, политическа независимост или сигурност са застрашени. Съгласно Член 4 дискусиите в Северноатлантическия съвет – основния политически орган на НАТО, може потенциално да доведат до някаква форма на съвместно решение или действие, отбелязва Ройтерс. 

Източник: БАТ, Симеон Томов    
Литва Беларус Балони с хелий Контрабанда на цигари Летище Вилнюс Хибридни атаки Граница с Беларус НАТО Член 4 от НАТО Въздушен трафик
