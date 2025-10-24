МВнР изрази солидарност с Литва след поредното руско нахлуване

Б ългария изразява силна солидарност с Литва, след като Русия отново наруши европейското въздушно пространство, което е явен пример за умишлено нарушение на международното право и териториалната цялост на нашите съюзници и партньори. Това заявяват от Министерството на външните работи (МВнР) в Екс.

Първи коментар на Русия за нарушеното въздушно пространство на Литва

Решени сме да продължим да работим заедно със съюзниците си в НАТО, за да укрепваме общата ни устойчивост и отбранителни способности, добавят от МВнР.

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Два руски военни самолета навлязоха вчера вечерта за около 18 секунди във въздушното пространство на Литва, предаде Ройтерс. По-късно президентът Гитанас Науседа потвърди, че руски военни самолети са нарушили въздушното пространство на страната и съобщи, че литовското външно министерство ще извика представители на посолството на Русия, за да протестира срещу това нарушение. От руското министерство на отбраната, заявиха, че руски изтребители са изпълнили полет над Калининградска област, но не са нарушавали чуждо въздушно пространство.