България

МВнР изрази солидарност с Литва след поредното руско нахлуване

Решени сме да продължим да работим заедно със съюзниците си в НАТО, добавят от МВнР

24 октомври 2025, 13:02
МВнР изрази солидарност с Литва след поредното руско нахлуване
Източник: БТА

Б ългария изразява силна солидарност с Литва, след като Русия отново наруши европейското въздушно пространство, което е явен пример за умишлено нарушение на международното право и териториалната цялост на нашите съюзници и партньори. Това заявяват от Министерството на външните работи (МВнР) в Екс.

Първи коментар на Русия за нарушеното въздушно пространство на Литва

Решени сме да продължим да работим заедно със съюзниците си в НАТО, за да укрепваме общата ни устойчивост и отбранителни способности, добавят от МВнР.

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Два руски военни самолета навлязоха вчера вечерта за около 18 секунди във въздушното пространство на Литва, предаде Ройтерс. По-късно президентът Гитанас Науседа потвърди, че руски военни самолети са нарушили въздушното пространство на страната и съобщи, че литовското външно министерство ще извика представители на посолството на Русия, за да протестира срещу това нарушение. От руското министерство на отбраната, заявиха, че руски изтребители са изпълнили полет над Калининградска област, но не са нарушавали чуждо въздушно пространство.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Нарушение на въздушното пространство Литва Русия НАТО Международно право Военни самолети България Дипломатически протест Териториална цялост Калининградска област
Последвайте ни

По темата

Безредици в НС - депутати се сдърпаха, Киселова даде почивка

Безредици в НС - депутати се сдърпаха, Киселова даде почивка

Задържаха за отвличане председател на НПО, защитаващ правата на пациентите у нас

Задържаха за отвличане председател на НПО, защитаващ правата на пациентите у нас

Пускат директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго

Пускат директни полети от София до Ню Йорк и Чикаго

Пробив в разследването на обира в Лувъра: Откриха ДНК следи

Пробив в разследването на обира в Лувъра: Откриха ДНК следи

Неправилната информация: Как да избегнете неизгодни сделки

Неправилната информация: Как да избегнете неизгодни сделки

pariteni.bg
Как да разберем, че котката ни е болна

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 19 часа
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 18 часа
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 16 часа
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 18 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да ме накажете за нещо, което не съм направил? – Разбира се, че не! – Добре, защото не си написах домашното.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След санкциите на САЩ срещу "Лукойл": МС увери, че няма повод за паника

След санкциите на САЩ срещу "Лукойл": МС увери, че няма повод за паника

България Преди 9 минути

Кабинетът се обедини около ясни мерки за стабилност на енергийния сектор след американските санкции

<p>ЕС заплашва TikTok и Meta с огромни глоби</p>

ЕК предупреди TikTok и Meta - грозят ви глоби до 6% от оборота

Свят Преди 26 минути

В случая с "Мета" се отчита липса на лесен начин потребителите да известяват за незаконно съдържание

Създадох първия рейв за глухи в света

Създадох първия рейв за глухи в света

Свят Преди 53 минути

Трой Лий е възнаграден с Член на Ордена на Британската империя за приноса си за глухите хора в страната

Откриха мъртъв 48-годишен граничен полицай в Бургаско

Откриха мъртъв 48-годишен граничен полицай в Бургаско

България Преди 57 минути

Сигналът за инцидента е подаден от негови колеги

Снимката е архивна

Володимир Зеленски се срещна с крал Чарлз III за трети път тази година

Свят Преди 1 час

Президентът на Украйна бе посрещнат с кралски салют и изпълнение на националния химн при пристигането си в Уиндзор

"Очакват ни тежки дни": Бурни реакции в НС заради санкциите на САЩ срещу "Лукойл"

"Очакват ни тежки дни": Бурни реакции в НС заради санкциите на САЩ срещу "Лукойл"

България Преди 1 час

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл"

<p>&bdquo;Царят е гол&ldquo;: Как ГДБОП свали главата&nbsp;на китайското карго</p>

Зам.-директорът на ГДБОП пред "Телеграфно подкастът": Как ГДБОП свали „царете“ на китайското карго

България Преди 1 час

Един от царете на китайското карго се беше барикадирал в дома си, сподели Йордан Пешев

Прокурорската колегия на ВСС с позиция за нападението над Иво Илиев

Прокурорската колегия на ВСС с позиция за нападението над Иво Илиев

България Преди 1 час

"Изказваме подкрепа и съпричастност към прокурор Илиев и неговото семейство", посочват от институцията

<p>Напусна ни любим български актьор от&nbsp;&quot;На живот и смърт&ldquo;</p>

Напусна ни актьорът Илия Георгиев Илиев

България Преди 2 часа

Той ще бъде погребан в Горна Оряховица

Опитаха да отровят с бонбони президента на Еквадор

Опитаха да отровят с бонбони президента на Еквадор

България Преди 2 часа

Това е вторият сигнал, подаден от правителството за опит за убийство срещу президента Даниел Нобоа

НС определи правилата за продажбата на активите на "Лукойл" в България

НС определи правилата за продажбата на активите на "Лукойл" в България

България Преди 2 часа

Разпоредителни сделки, извършени без разрешение на МС, са нищожни, реши парламентът

<p>Източното крило на Белия дом е разрушено (СНИМКИ)</p>

Цялото Източно крило на Белия дом е разрушено (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

"Ще бъде най-красивата бална зала навсякъде по света"

Новата японска премиерка: Ще се срещна с Тръмп

Новата японска премиерка: Ще се срещна с Тръмп

Свят Преди 3 часа

Същевременно тя призова за "конструктивни и стабилни" отношения с Китай

„Клетката“ се завръща със завладяващ втори сезон по NOVA

„Клетката“ се завръща със завладяващ втори сезон по NOVA

Любопитно Преди 3 часа

Премиерата e на 17 ноември, а преди това зрителите ще си припомнят първия сезон на криминалната драма

Георгиев: "Лукойл" у нас отговаря на критериите за санкции на САЩ

Георгиев: "Лукойл" у нас отговаря на критериите за санкции на САЩ

България Преди 3 часа

.

Двете лица на Джорджа Мелони

Свят Преди 3 часа

"Аз съм Джорджа, аз съм жена, майка, италианка, християнка - и никой не може да ми отнеме това"

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Защо кучето ми ръмжи някои хора, докато други не?

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Ким Кардашиан обяви, че е диагностицирана с мозъчна аневризма

Edna.bg

Зодиите, за които предстоят най-големи любовни промени до края на годината

Edna.bg

НА ЖИВО: Монтана - Арда, съставите

Gong.bg

Признание: Микел Артета влезе в елитна десетка

Gong.bg

Aрестуваха директора на Националната пациентска организация за принуда с огнестрелно оръжие

Nova.bg

Енергийният министър увери: България има гарантирани количества горива до края на годината

Nova.bg