Замесиха и бивша медицинска сестра на Шумахер в заговора за изнудване

М едицинска сестра, уволнена заради „лоши грижи“, докато се е грижила за Михаел Шумахер, е обвинена в участие в заговор за изнудване на стойност 12 млн. паунда срещу семейството му.

Жената, която е на около 30 години, трябваше да даде показания в започналия във вторник бомбастичен процес срещу един от бившите бодигардове на Шумахер и още двама мъже.

За 53-годишният Маркус Фриче, 53-годишният управител на нощен клуб Йълмаз Тозтуркан и 30-годишният му син Даниел Линс, експерт в областта на информационните технологии, се твърди, че са поискали парите, след като от компютър са били получени лични снимки и медицински данни на Шумахер.

7-кратният световен шампион не се е появявал на публични места от ужасяващия ски инцидент във френските Алпи през 2013 г.

В официалния обвинителен акт медицинската сестра е посочена като „замесена“, но не е обвинена в никакво престъпление.

При откриването на съдебния процес във Вупертал Тозтуркан заяви, че Фриче, който е работил за семейство Шумахер в продължение на девет години, му е предал материала, като е казал, че го е „получил от медицинската сестра“.

Тозтуркан разказва пред съда: „Фриче каза, че медицинската сестра имала нужда от пари и планът бил да продаде материала и да го раздели на три части - аз, той и тя. Всъщност не съм се срещал с нея; видях нейна снимка и това е всичко.“

Жената не е обвинена в никакво престъпление, но се твърди, че властите в Швейцария - където живее семейство Шумахер - разследват дали тя има пряко участие.

От нейната онлайн автобиография в Linkedin, която вече е изтрита, става ясно, че тя владее четири езика - френски, английски, арабски и немски, и е специалист по „VIP грижи“ и „неврорехабилитация“.

В показанията си жената, която работи за Шумахер повече от 25 години, Сабине Кем описва как медицинската сестра, която е участвала в грижите за него след инцидента, „изглежда се е разбирала много добре с Маркус Фриче“.

Тя добави: „Спомням си, че виждах Фриче и тази конкретна медицинска сестра да стоят заедно и да си говорят, те се разбираха много добре.

„Но накрая тя си тръгна, имахме проблеми с нея, имахме проблеми с начина на предоставяне на грижите. Видяхме някои неприятни неща. Първо тя си тръгна, а след това и той“.

Г-жа Кем не обясни какви са били „неприятните неща“, но добави: „Имаше компютър, до който имаха достъп болногледачите и медицинският персонал, а те имат кодовете, ако някой друг имаше достъп до този компютър, това щеше да бъде забелязано. Корина (съпругата на Шумахер) и аз автоматично заподозряхме, че това може да е била само тя."

Тозтюркан заяви в съда, че Фриче му е дал материалите, които включват над 1500 снимки, видеоклипове и медицински бележки, и му е казал: „Определено можем да направим нещо с това“.

Медицинската сестра живее в Швейцария и германските власти няма как да я разпитат, предполага се, че срещу нея ще има производство, но те се дърпат, не искат да ни дадат никаква информация.

Хайке Пушман, друга служителка на Шумахер, разказва пред съда, че е получила имейли от Фриче, след като той е бил уволнен от работа в семейството през 2021 г.

Тя каза: „Той беше поискал повече пари, ставаше дума за около три месечни заплати, казваше, че ако не получи е заплата, ще преследва семейство Шумахер“.

По-късно в изявление за MailOnline говорител на съда във Вупертал заяви: „Един от обвиняемите по делото, обвини медицинска сестра, която преди това е работила за семейство Шумахер, че е замесена в престъплението. 'Прокуратурата ще направи подробна оценка на тези твърдения въз основа на текущото състояние на разследването. След това ще бъде взето решение дали да се започне разследване срещу обвиняемото лице."

Предстои да се реши дали обвиняемата медицинска сестра ще бъде призована и изслушана като свидетел от съда във Вупертал.

Адвокатът на Тозтуркан Оливер Доелфс заяви: „В съда видяхте и свидетелски показания, според които медицинската сестра и Фриче са били близки и изглежда са имали нещо повече от това, което човек би нарекъл колегиални отношения. Технически тя не е длъжна да говори, защото живее в Швейцария и може да се уличи в престъпление, така че сега съдът решава дали да я призове."

