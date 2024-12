Заради изнудване: Бивш бодигард на Шумахер е заплашен с 15 години затвор

С ъдебният процес срещу бившия бодигард на Михаел Шумахер, обвинен в заговор за изнудване на семейството му, започва тази седмица.

Bild съобщава, че трима мъже са обвинени в участие в заговор за изнудване на семейство Шумахер. Единият от обвиняемите е 53-годишният Маркус Фриче, който осем години е работил като бодигард на легендата от Формула 1.

Той е бил нает през 2012 г., около 18 месеца преди Шумахер да претърпи животопроменящи наранявания при ски инцидент във Френските Алпи, от които продължава да се възстановява и до днес.

Твърди се, че Фриче е имал достъп до подробности за състоянието и лечението на Шумахер и след като е бил освободен, се е опитал да използва тези знания срещу семейството.

Твърди се, че заговорът се е въртял около 1500 снимки, 200 видеоклипа и обширни лични медицински бележки за Шумахер. Изключително поверителната информация очевидно се е съдържала на четири USB флошки и два твърди диска, които Фриче е взел от дома на Шумахер, след като му е било казано да напусне.

Той е обвинен, че е вербувал приятеля си, 53-годишния бодигард в нощни клубове Йълмаз Тозтуркан, и сина му, 30-годишния експерт по информационни технологии Даниел Линс. Триото се твърди, че се е свързало със семейството и ги е информирало за намерението си да сподели материалите в тъмната мрежа, ако не им бъде платен откуп от 12 млн. паунда.

Твърди се, че Тозтуркан е използвал скрит номер, за да се обади на семейството за материала на 3 юни. Твърди се, че синът на Тозтуркан, Линс, е изпратил четири изображения до жилището на Шумахер само осем дни по-късно и е казал на семейството, че имат „един месец“, за да платят. Тя е трябвало да бъде изпратена на две вноски в кантората на адвоката на семейство Шумахер.

Но заговорът се провалил само седмица по-късно, тъй като на 19 юни Тозтуркан и синът му били арестувани от германската полиция, след като били поставени под наблюдение. Тозтуркан е обвинен в изнудване, а Линс - в подпомагане и подстрекаване към изнудване. Фриче е арестуван две седмици по-късно в апартамента си.

Процесът срещу тях започва във вторник във Вупертал, град близо до Дюселдорф в Западна Германия.

Bild съобщава, че Фриче е заплашен от „тежка присъда“, ако бъде осъден, докато прокурорът, отговарящ за делото, заяви, че ако бъде признат за виновен, Тозтуркан е заплашен от до 15 години зад решетките.

Те описват предполагаемия заговор на Тозтуркан като „опит за изнудване в особено тежък случай“. А за действията на Фриче го обвиниха, че е „нарушил най-личната сфера на живот“ на Шумахер и семейството му.

Съпругата на Шумахер Корина от много години работи усилено, за да осигури защита на личния живот на съпруга си. В резултат на това много малко подробности за състоянието и лечението му са известни на всички, освен на много тесен и малък кръг от близки членове на семейството, приятели и медицински персонал.

