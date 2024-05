Семейството на Шумахер спечели обезщетение от 200 000 € заради фалшиво интервю

С емейството на Михаел Шумахер спечели обезщетение в размер на 200 000 евро от издателите на списание, които миналата година отпечатаха интервю с легендарния състезател, генерирано от изкуствен интелект.

Иконата на Формула 1 Шумахер, спечелил седем световни шампионата, участва в ски инцидент през декември 2013 г., който го остави в медикаментозна кома. Оттогава той не се е появявал публично.

За германеца се грижи екип от медицински персонал и съпругата му Корина в дома им край Женевското езеро, но малко неща са били оповестени публично за състоянието му.

Michael Schumacher's family win nearly £200,000 in compensation over legendary racing driver's AI-generated interview with German magazine https://t.co/YWwqRvvePS pic.twitter.com/FW8GVicp8Y