6-годишно дете е присъствало на "бяло" парти на Пъф Деди, сега шокира с разкрития

"Белите" партита на Пъф Деди (Шон „Диди“ Комбс) в Хемптън не са известни с това, че са семейни; нещо, което Джъстин Литовски, сега 30-годишен, бързо открива, когато е едва шестгодишно дете.

Те несъзнателно посещават „следобедното барбекю“ на Пъф Диди на 3 юли 1999 г., за да открият, че то е препълнено със забавляващи се хора.

„Спомням си много трева и куп жени без горнища в басейна и около басейна - разказва Литовски пред The Post - Всъщност исках да вляза. Винаги, когато отивахме някъде с басейн, исках да плувам.“

По онова време Литовски признава: „Не знаех дали сваленото горнище е нещо добро или лошо. Но се надявах да скоча.“

Майката на малкия Джъстин, Мая Литовски, не е мислила дълго. „Не дадох възможност на сина си да влезе там“, казва Литовски, която сега е инфлуенсър, пред The Post.

„Навсякъде имаше алкохол и голи жени. Не бях сигурен дали това е подходящо или нормално. Чудех се как изобщо децата са били допуснати до партито.“

Сред гостите били Джей-Зи, Лил Ким, Дона Каран,, Леонардо ди Каприо и Тайсън Бекфорд с не много подходяща за деца тениска с надпис F-k Giuliani, тогавашният кмет на Ню Йорк, който е привърженик на закона и реда.

Но през 1999 г. Джъстин си спомня, че е бил единственото дете там.

„Не си спомням да съм видял нито едно друго дете“, казва той. „Обикновено съм от тези, които искат да си играят с други деца.“

Ако присъствието на непълнолетно лице е било проблем за Деди, гостите никога не биха разбрали това. Джъстин и Мая били там заедно с фотографа Дейвид Алън (баща на Джъстин и съпруг на Мая). Алън си спомня, че е обикалял около събитието и е снимал знаменитости, каквато е била работата му.

