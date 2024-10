9-годишно дете е сред посочените за жертви на Пъф Деди

Р апърът и музикален магнат Пъф Деди е изправен пред обвинения в сексуално насилие от 120 нови обвинители - включително един, който твърди, че е бил малтретиран на деветгодишна възраст.

Тони Бъзби, адвокат от Хюстън, който представлява ищците, заяви, че очаква исковете да бъдат подадени през следващия месец.

Той заяви, че обвинителите са 60 мъже и 60 жени и че 25 от тях са били деца по време на предполагаемите престъпления.

