Убиха ли Майкъл Джаксън? Фенове обвиняват Пъф Деди, Бионсе и Джей Зи за смъртта на краля на попа

А рестът на Пъф Деди доведе не само до разкриването на сензационни подробности от личния му живот и скандални секс партита, но и до появата на различни теории на конспирацията. Едно от най-мрачните твърдения е, че Шон Комбс (истинското име на рапъра) заедно с Джей Зи може да са организирали смъртта на Майкъл Джексън, след което Бионсе придоби световна слава.

Историята започва с това, че бившата приятелка на Пъф Деди го обвинява във физическо насилие и участие в трафик на хора. Рапърът често организира луксозни партита, където се събират много звезди от шоубизнеса. Според слуховете именно на тези събития той се е занимавал с незаконни операции, свързани с трафик.

Днес много известни личности открито се обявиха срещу Шон Комбс, обвинявайки го в още по-тежки престъпления, като убийство. Сред предполагаемите му "съучастници" се споменават Бионсе и Джей Зи, които са били негови близки приятели и често са посещавали партитата му.

Говори се, че са направили всичко възможно, за да останат на върха на музикалните класации и да спечелят всички номинации.

Зловеща теория се разпространи в интернет, че това трио уж е организирало убийствата на известни музиканти, за да елиминира конкуренти. Предполагаемите им жертви включват Алия и Майкъл Джексън.

Някои изпълнители дори намекнаха в песните си, че те може да не са починали от естествена смърт.

В момента песента на J Cole "She Knows" набира популярност в мрежата, което предизвика появата на теорията за убийствата. В песента си той споменава трима покойни изпълнители, а след това повтаря репликите „тя знае“, които се възприемат по два начина.

От една страна, това се превежда като "тя знае", но от друга - фразата наподобява моминското име на Бионсе, Ноулс. Феновете са убедени, че по този начин рапърът намеква за евентуалното участие на Бионсе в смъртта на негови колеги.

Миналия понеделник, 16 септември, рапърът Пъф Деди беше арестуван по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация и изнудване.

Според информация на The Washington Post в обвинителния акт се твърди, че той е използвал начина си на живот и бизнес империята си, за да създаде голяма престъпна мрежа. В тази дейност участваха неговите лични асистенти и служители.

Съучастниците са помогнали на шефа си да обижда, заплашва и принуждава жени и други хора да „задоволяват сексуалните му желания, да защитават репутацията си и да прикриват действията си“.

Fun Theory about J. Cole - She Knows



Michael Jackson died because of Beyoncé, and Diddy is to blame for everything. A theory is gaining popularity on the Internet that Diddy, Jay-Z and Beyoncé are behind the deaths of several stars: from Tupac to the King of Pop. pic.twitter.com/MyNRiS21K6