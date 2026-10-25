- Путин обвини европейските държави, че протестите са резултат от икономически грешки, висок държавен дълг и проблеми с интеграцията на мигрантите.
- Той критикува европейската зелена политика и отказа от руски ресурси, като заяви, че Русия не е спирала енергийните доставки.
- Москва ще отговори на обвиненията, че провокира безредици в Европа, заяви Путин, призовавайки европейските лидери да променят политиката си.
Protests in Europe stem from ‘own mistakes’ – Putin The EU has failed to instill its values in migrants while at the same time undermining their countries of origin, the Russian president has said Published 25 Oct, 2026 (FULL) https://t.co/zTn0grtypg Recent protests across Europe were the result of the EU’s own mistakes, Russian President Vladimir Putin said, adding that European countries were struggling to manage the migration crisis. “Europeans are dismantling their own traditions, so they are even less able to convey them to migrants,” Putin said in an interview with journalist Pavel Zarubin. Mass protests have again swept across Europe over the weekend, with demonstrators clashing with riot police amid widespread anger over soaring living costs and government policies. The unrest has largely been inspired by the protests in France, which began in September and then spread to other countries carrying a broader anti-government undertone. Putin said some European leaders were unable to take responsibility for unrest, adding that instead of analyzing the situation and identifying its causes, they tend to blame other countries – first the US and now Russia. “But they quickly came to their senses and reverted to their traditional accusations against Russia. My first reaction when I saw this was surprise, because to claim that we are provoking mass protests in major European cities is really going too far,” the president said, adding that it reflects the leaders’ weakness in being unable to tackle the situation. Putin believes Europe lacks the resources to integrate all migrants, and that has led to a crisis. France remains a focal point of the protests, with at least 410,000 people taking to the streets nationwide on Saturday, including around 110,000 in Paris, according to French Interior Ministry figures. Protests have also taken place across Italy, following a wave of violence last weekend in cities including Rome, Naples and Bologna. Police deployed water cannons and tear gas to disperse unruly demonstrators. Major anti-government demonstrations have also been held in Brussels, Belgium and Lisbon, Portugal with thousands marching against soaring rents and unaffordable housing. Spain has joined the weekend of protests too, with a massive pensioners’ demonstration held in Madrid. On Friday night, protests erupted in the center of Barcelona with over 100 people arrested overnight.— rbg4lif 🟥⬛🟩 (@rbg4lif) October 25, 2026
Причините за протестите в европейските страни се коренят в собствените им грешки, включително в прекомерния им държавен дълг, заяви днес руският президент Владимир Путин в интервю за журналиста от телевизия "Вести" Павел Зарубин, предаде ТАСС.
На какво се дължи това? На собствените им грешки, и то в различни области. В икономиката и финансите — прекомерен държавен дълг, надхвърлящ 100% от брутния вътрешен продукт. В Италия например той достига почти 140% - 139% държавен дълг. Между другото, за сравнение, външният дълг на Русия е едва 2,6%, а общият държавен дълг е 17,5%. При тях обаче е над 100%, отбеляза Путин.
Путин обвини САЩ за мигрантската криза в Европа
Руският президент изтъкна и миграционната криза в Европа. Той каза, че европейските държави не са в състояние да интегрират толкова голям брой мигранти.
"Говоря за мигрантите от предишните години и за вече порасналите им техните деца. Те не се асимилират. Броят на хората, дошли от тези страни, е нараснал дотолкова, че интеграцията им вече е не просто трудна - държавите не са в състояние да ги интегрират. Средствата не достигат. А трябва да се полагат грижи за образованието им, както и да се работи за възприемането на местните обичаи и традиции", каза той.
Русия няма да остави без отговор отправяните от Европа обвинения, че провокира безредици на континента, а "руското външно министерство непременно ще реагира по съответния начин, внимателно и премерено", подчерта държавният глава.
"Най-важното е, че ако не анализират причините за случващото се и не коригират икономическата, външната и вътрешната си политика, те няма да отстранят тези причини", подчерта той, коментирайки поведението на европейските елити, които според него са склонни да "прехвърлят вината върху някого в чужбина".
Путин: Европейците чувстват вина пред имигрантите
Според Путин "има очевидни грешки и при налагането на зелената политика". Той определи политиката на европейските страни за забрана на всичко руско като глупава и нежизнеспособна.
Русия никога не е отказвала да доставя енергийни ресурси за европейските държави, каза руският президент. "Ние не сме забранявали нищо. Впрочем в началото имаше обвинения срещу Русия, че забранява доставките и не предоставя сравнително евтини суровини - нефт, газ, въглища и уран. Ние обаче никога не сме отказвали доставки на никого. Те са тези, които се отказаха и продължават да правят планове да се откажат от ресурсите, които все още получават от Русия", отбеляза Путин и напомни, че руският втечнен природен газ продължава да представлява значителен дял от европейския пазар - около 20%.