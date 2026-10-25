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Путин: Протестите в Европа са резултат от собствените ѝ грешки, а не от руска намеса

Руският президент посочи високия държавен дълг, проблемите с интеграцията на мигрантите и зелената политика като причини за недоволството

25 октомври 2026, 18:45
Путин: Протестите в Европа са резултат от собствените ѝ грешки, а не от руска намеса
Владимир Путин   
Източник: БТА
  • Путин обвини европейските държави, че протестите са резултат от икономически грешки, висок държавен дълг и проблеми с интеграцията на мигрантите.
  • Той критикува европейската зелена политика и отказа от руски ресурси, като заяви, че Русия не е спирала енергийните доставки.
  • Москва ще отговори на обвиненията, че провокира безредици в Европа, заяви Путин, призовавайки европейските лидери да променят политиката си.

Причините за протестите в европейските страни се коренят в собствените им грешки, включително в прекомерния им държавен дълг, заяви днес руският президент Владимир Путин в интервю за журналиста от телевизия "Вести" Павел Зарубин, предаде ТАСС.

На какво се дължи това? На собствените им грешки, и то в различни области. В икономиката и финансите — прекомерен държавен дълг, надхвърлящ 100% от брутния вътрешен продукт. В Италия например той достига почти 140% - 139% държавен дълг. Между другото, за сравнение, външният дълг на Русия е едва 2,6%, а общият държавен дълг е 17,5%. При тях обаче е над 100%, отбеляза Путин.

Путин обвини САЩ за мигрантската криза в Европа

Руският президент изтъкна и миграционната криза в Европа. Той каза, че европейските държави не са в състояние да интегрират толкова голям брой мигранти.

"Говоря за мигрантите от предишните години и за вече порасналите им техните деца. Те не се асимилират. Броят на хората, дошли от тези страни, е нараснал дотолкова, че интеграцията им вече е не просто трудна - държавите не са в състояние да ги интегрират. Средствата не достигат. А трябва да се полагат грижи за образованието им, както и да се работи за възприемането на местните обичаи и традиции", каза той.

Русия няма да остави без отговор отправяните от Европа обвинения, че провокира безредици на континента, а "руското външно министерство непременно ще реагира по съответния начин, внимателно и премерено", подчерта държавният глава.

"Най-важното е, че ако не анализират причините за случващото се и не коригират икономическата, външната и вътрешната си политика, те няма да отстранят тези причини", подчерта той, коментирайки поведението на европейските елити, които според него са склонни да "прехвърлят вината върху някого в чужбина".

Путин: Европейците чувстват вина пред имигрантите

Според Путин "има очевидни грешки и при налагането на зелената политика". Той определи политиката на европейските страни за забрана на всичко руско като глупава и нежизнеспособна.

Русия никога не е отказвала да доставя енергийни ресурси за европейските държави, каза руският президент. "Ние не сме забранявали нищо. Впрочем в началото имаше обвинения срещу Русия, че забранява доставките и не предоставя сравнително евтини суровини - нефт, газ, въглища и уран. Ние обаче никога не сме отказвали доставки на никого. Те са тези, които се отказаха и продължават да правят планове да се откажат от ресурсите, които все още получават от Русия", отбеляза Путин и напомни, че руският втечнен природен газ продължава да представлява значителен дял от европейския пазар - около 20%.

Източник: БТА    
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