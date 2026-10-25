Любопитно

Възможно ли е да видиш собствената си смърт: Жена се върна към страшно преживяване с хипноза и смая лекарите

Проучванията показват, че около 10 до 12% от хората, които се доближават до смъртта заради сърдечен арест или тежко увредена нервна функция, пазят спомени за преживяване, близко до смъртта

Надежда Неменски Надежда Неменски

25 октомври 2026, 19:05
Възможно ли е да видиш собствената си смърт: Жена се върна към страшно преживяване с хипноза и смая лекарите
Източник: iStock/GettyImages

П реживяванията, близки до смъртта, може да се окажат по-често срещани, отколкото се смяташе досега. На някои хора просто им е нужна малко помощ, за да си спомнят.

Проучванията показват, че около 10 до 12% от хората, които се доближават до смъртта заради сърдечен арест или тежко увредена нервна функция, пазят спомени за преживяване, близко до смъртта. Това е сравнително малък процент, но какво ако тази статистика не е съвсем точна? Възможно ли е останалите просто да не си спомнят? 

Именно този въпрос разглежда изумително проучване на случай от 2024 г., публикувано в списание EXPLORE. То описва преживяванията на жена, получила сърдечен арест по време на раждане.

След възстановяването си тя потърсила услугите на терапевт по хипнотична регресия, за да се опита да разбере странните предчувствия, които е имала преди раждането на детето си. Това, което тези сесии разкрили обаче, повдигнало още повече въпроси.

Смущаващо предчувствие

Пациентката забеременява през 2012 г. и по време на преглед при рентгенолог научава за възникнало усложнение. Тя имала пълно разположение на плацентата върху цервикалния канал (плацента превия), при което плацентата блокира шийката на матката.

Рентгенологът й избрал консервативно поведение, за да види дали тя няма да се измести сама, но предупредил, че ако това не стане, ще се наложи цезарово сечение.

Докато проучвала състоянието си у дома, пациентката изпитала това, което описва като предчувствие. Сякаш гледала филм на компютърния си екран, тя видяла себе си на операционната маса, докато лекарите работят върху нея.

Тя виждала как съпругът й държи новородения им син, докато на пода се събира кръв, докато не станала напълно сигурна, че е мъртва. „Не бях сигурна защо виждам това, но веднага усетих, че визията е истинска“, казва тя.

Предчувствията продължили, което я накарало да вярва, че развива плацента акрета – състояние, при което плацентата прираства към матката и изисква хистеректомия. Поради това тя потърсила съвет от медицинския си екип и въпреки първоначалната им съпротива относно автентичността на тези прозрения, те маркирали досието ѝ, за да се уверят, че са осигурени допълнително количество кръв и реанимационна количка като част от план Б за раждането.

Няколко дни преди планираното цезарово сечение пациентката била откарана по спешност в болница с кървене и приета за раждане. Тя получила амниотична течна емболия, която довела до усложнения със съсирването на кръвта и предизвикала масивен кръвоизлив.

Точно както подсказвало предчувствието ѝ, тя наистина развила плацента акрета и се наложила хистеректомия. Били ѝ прелети 60 единици кръв и била поставена в медикаментозна кома, но по-късно се възстановила и се събрала с новородения си син.

Възпроизвеждане на събитията с изненадваща точност

Пациентката се свързала с терапевт по хипнотична регресия, за да се опита да осмисли предчувствията си, водена от страх, че те могат да се повторят. В продължение на няколко сесии тя успяла да види себе си в операционната зала и си спомнила изключително специфични детайли, за които човек в нейното състояние не би трябвало да знае.

Тя решила да се опита да потвърди тези подробности, затова занесла записите от хипнотичните сесии в болницата. Това, което споделила с медицинския екип, ги трогнало до сълзи, тъй като наблюденията ѝ съвпадали напълно с реалността.

Сред тях било разкритието, че докато познат лекар поставял дихателната ѝ тръба и повтарял „това не може да се случва, това не може да се случва“, бебето всъщност било изродено от различен лекар, а не от този, когото е очаквала.

Спомените включвали също как гръдният ѝ кош се повдигал от леглото малко преди да настъпи сърдечният арест, както и че губела толкова много кръв, че медиците се нуждаели от втори дренаж.

Тя помнела с точност коя медицинска сестра е започнала гръдните компресии, че сестрата, която е натиснала бутона за спешно повикване, е била брюнетка, и че в операционната е имало две реанимационни колички вместо една, като лекарите потвърдили, че това е било така, защото първата количка се е повредила.

„Когато тя описваше какво е видяла извън тялото си, какво е наблюдавала от екипа и разговора, който се е водил, нямаше никакъв начин да чуе това в нейното състояние“, казва акушер-гинекологът на пациентката.

„Това направо ме смая. Искам да кажа, че се трогнах до сълзи. Това наистина отвори съзнанието ми... Но няма как да се отрече това, което тя описа, докато преминаваше през всичко това“, добави лекарят.

По-често срещано от очакваното

Спомените на пациентката били толкова смразяващо точни, че когато се върнала в отделението, за да отпразнува първия рожден ден на сина си, една от медицинските сестри се приближила към нея с думите: „Вероятно не ме помните, но...“, а тя отговорила: „Вие бяхте тази, която ми счупи ребрата!“. Това била именно сестрата, която ѝ бе правила гръдните компресии.

Това проучване представлява единичен случай – аналог на отделен епизод, който не може да се обобщи за преживяванията на всички хора, претърпели сърдечен арест. Авторът на изследването обаче посочва, че то предоставя доказателства за това, че преживяванията, близки до смъртта, може да са по-често срещани, отколкото осъзнаваме, но просто някои хора се нуждаят от малко помощ, за да си ги спомнят.

Разбирането на това как точно някой на прага на смъртта може да е наясно с толкова много неща, случващи се около него, е нещо, с което науката все още се опитва да се справи. Проучванията обаче откриват любопитни съвпадения и последователности между хората, които са оцелели, за да разкажат за своята „смърт“.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: iflscience.com    
преживявания близки до смъртта сърдечен арест хипнотична регресия предчувствие извънтелесно преживяване раждане плацента акрета проучване на случай спомени реанимация
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Каква е избирателната активност в страната към 19:00 ч. по данни на

Каква е избирателната активност в страната към 19:00 ч. по данни на "Тренд"

Кървави избори в Сърбия: Нападнаха майката на Александър Вучич в Белград, маскирани бият пред секциите

Кървави избори в Сърбия: Нападнаха майката на Александър Вучич в Белград, маскирани бият пред секциите

Има изненада в резултатите между първия и втория кандидат

Има изненада в резултатите между първия и втория кандидат

Отиде си проф. Александър Джеров - един от бащите на българската Конституция

Отиде си проф. Александър Джеров - един от бащите на българската Конституция

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Лидерът по продажби на китайски автомобили представи два нови модела

Лидерът по продажби на китайски автомобили представи два нови модела

carmarket.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 2 дни
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 2 дни
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 2 дни
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

"Беше просто забавна идея": Как един остров в Норвегия се опита да премахне времето

"Беше просто забавна идея": Как един остров в Норвегия се опита да премахне времето

Любопитно Преди 5 минути

През 2019 г. норвежкият остров Сомарьой влезе в световните новини с идеята да стане първата зона без време. Години по-късно се оказва, че зад кампанията стои рекламен трик, но животът на това арктическо място наистина следва свой собствен ритъм

Сватбена еуфория и политически страсти: Вучич със съпругата си в бяло, младоженци пред урните и опашки за вота в Сърбия

Булка в сватбена рокля отиде да гласува в Белград, посрещнаха я с аплодисменти

Свят Преди 19 минути

Младоженците посетиха избирателна секция в квартал „Блок 70“, където присъстващите ги посрещнаха с аплодисменти

Каква е избирателната активност в Сърбия до 17:00 ч.

Каква е избирателната активност в Сърбия до 17:00 ч.

Свят Преди 36 минути

Данните са прогнозни и се основават на представителна извадка от 750 избирателни секции

Изключително слаб интерес към президентските избори в секциите в Турция

Изключително слаб интерес към президентските избори в секциите в Турция

Свят Преди 37 минути

Избирателните секции са празни, няма опашки, натрупване на хора, както на предишни избори

Владимир Путин

Путин: Протестите в Европа са резултат от собствените ѝ грешки, а не от руска намеса

Свят Преди 47 минути

Руският президент посочи високия държавен дълг, проблемите с интеграцията на мигрантите и зелената политика като причини за недоволството

Сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС)

Приключи балотажът за нови членове на ВСС от квотата на прокурорите

България Преди 1 час

Ако отново не е избран съответният брой членове с необходимото мнозинство, за избрани ще се смятат кандидатите, които са получили най-много гласове

"Тотално унищожение на мрежата": Русия удари четири търговски центъра "Епицентър" за 24 часа

"Тотално унищожение на мрежата": Русия удари четири търговски центъра "Епицентър" за 24 часа

Свят Преди 1 час

Компанията определи ситуацията като критична след атаките в Харков, Запорожие, Виница и Полтава. Междувременно бяха съобщени жертви и ранени при удари в руски региони

Снимката е илюстративна

Смъртоносна алчност: Мъж отрови болната си майка и я зарови в двора за над $500 000

Свят Преди 1 час

Шок в Калифорния: 34-годишният Седрик фон Фердинанд е обвинен, че е убил с фентанил приемната си майка, докато се лекува от рак. Той скрил тялото ѝ в дълбок гроб, за да прехвърли имотите ѝ и да заличи следите си

<p>Джип, пълен с бейзболни бухалки, открит пред офиса на партията на Вучич</p>

Напрежение в Сърбия - джип с бухалки пред офис на управляващите доведе до сблъсъци

Свят Преди 1 час

Сигналът до полицията е последван от физически сблъсъци между граждани и група мъже, съобщава сръбската телевизия N1

Принц Уилям: Исках да бъда полицай, а след това и диджей - бях „DJ Xara“

Принц Уилям: Исках да бъда полицай, а след това и диджей - бях „DJ Xara“

Любопитно Преди 1 час

Преди официалните кралски задължения да превземат живота му, принцът на Уелс мечтаел за далеч по-обикновени професии. В "Шоуто на Грейъм Нортън" принц Уилям разкри неочаквани подробности за детските си мечти и тайния си музикален псевдоним

Джаред Кушнер

Доклад: Кушнер тайно управлявал милиарди долари от фондове на Саудитска Арабия и ОАЕ по време на първия мандат на Тръмп

Свят Преди 1 час

Съветникът и зет на Тръмп според публикация е получил достъп до близо 2 милиарда долара от държавите от Персийския залив за „лична употреба“ и като таен финансов ресурс за външната политика

Без часове след изборите: Понеделник ще е неучебен, но присъствен ден за учениците

Без часове след изборите: Понеделник ще е неучебен, но присъствен ден за учениците

България Преди 1 час

Изборите за седми президент на България ще объркат учебната програма на учениците

Зазидани тунели и дискретни зали: Какво се крие зад стените на президентството

Зазидани тунели и дискретни зали: Какво се крие зад стените на президентството

България Преди 1 час

Изборен инцидент: Част от таван се срути в секция в село Жълт бряг

Изборен инцидент: Част от таван се срути в секция в село Жълт бряг

България Преди 1 час

Полиция и пожарна са на мястото, предстои преценка за безопасността на помещението и евентуално преместване на секцията

<p>Иран иззе американски петрол и постигна обезщетение за&nbsp;&quot;децата-пеперуди&quot;&nbsp;</p>

САЩ обезщетява Иран за първи път: Казусът за санкциите срещу "децата-пеперуди"

Свят Преди 2 часа

Според неправителствената организация House of EB съдебното дело е свързано с американски санкции, засегнали доставките на специализирани превръзки за пациенти с рядкото заболяване

„Искам да продължа да раста“: Холивудската легенда Ким Новак избра да я превърнат в компост след смъртта ѝ

„Искам да продължа да раста“: Холивудската легенда Ким Новак избра да я превърнат в компост след смъртта ѝ

Любопитно Преди 2 часа

93-годишната звезда от филма „Шемет“ на Алфред Хичкок Ким Новак разкрива защо е уредила тялото ѝ да бъде превърнато в компост. Актрисата иска нейните близки и приятели да използват почвата, за да засадят дървета и цветя в нейна памет

Всичко от днес

От мрежата

Кучетата в японската култура и история (легенди, предания и изненадващи факти)

dogsandcats.bg

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg
1

Украсиха зооцентъра в Добрич с рисунки

sinoptik.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg

Когато отхвърлянето боли твърде много: какво представлява режекционната дисфория

Edna.bg

Шарън Стоун зад волана на Bentley! Георги Тошев засне холивудската легенда в Бевърли Хилс

Edna.bg

Какъв процент избиратели са гласували до 19 ч.

Nova.bg

Повдигнаха обвинения само на един от задържаните за убийството на Слави Бинев

Nova.bg