Полицай, охраняващ избирателна секция, задържа пиян шофьор

П олицейски служител, охраняващ избирателна секция в смолянското село Славейно, задържа 47-годишен шофьор, управлявал автомобил с 2,30 промила алкохол. Това съобщи пред БТА директорът на Областната дирекция на МВР в Смолян старши комисар Костадин Пачеджиев.

Инцидентът е станал вчера привечер, когато полицаят забелязал лек автомобил да криволичи в центъра на селото. Той незабавно спрял водача и повикал свои колеги. При последвалата проверка с техническо средство е установено, че 47-годишният мъж, който е от Кърджали, шофирал с 2,30 промила алкохол. Водачът е дал кръвна проба за химическо изследване.

Арестуваха шофьор с проба за алкохол от 4,23 промила в село Врачеш

Полицаите са свалили регистрационните табели на автомобила и са иззели превозното средство, което е транспортирано с платформа.

Няколко часа по-рано в Смолян е установен друг водач, шофирал след употреба на алкохол. При проверката на 39-годишния мъж от Старозагорско техническото средство е отчело 1,94 промила алкохол в издишания въздух. Той е отказал да даде кръвна проба.

Арестуваха граничен полицай, седнал зад волана с близо 2 промила алкохол

Срещу двамата водачи са образувани бързи производства.