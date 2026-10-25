5-те най-големи разкрития от новия документален филм за Матю Пери

Н овият документален сериал на Netflix за Матю Пери разкрива интимни подробности за пристрастяването, връзките и погребението на звездата от „Приятели“ близо три години след смъртта му.

Трисерийният проект „The One for Matthew Perry“ измества фокуса отвъд обстоятелствата около фаталното му предозиране с кетамин, позволявайки на най-близките му хора да опишат личните му борби и жестовете на щедрост, съпътствали неговата слава.

Сестрата на Пери, Миа Пери Боуик, и негови дългогодишни приятели разказват малко известни моменти от живота му, въпреки че петимата му колеги от актьорския състав на „Приятели“ отказаха да участват.

A new Netflix documentary reveals striking details about Matthew Perry's addiction, life and funeral. https://t.co/zd3eEuG3vZ — Newsweek (@Newsweek) October 25, 2026

Режисиран от Мери Робъртсън, сериалът направи своята премиера на 27 октомври – ден преди третата годишнина от смъртта на Пери. Робъртсън споделя, че се е запалила по идеята да разкаже историята му, след като е прочела мемоарите му от 2022 г. „Приятели, любовници и голямото ужасно нещо“, а по-късно е осъществила контакт с Боуик, която за първи път говори публично с толкова подробности за своя брат.

Петте ключови разкрития от документалния филм за Матю Пери

Пери е похарчил милиони в преследване на трезвеността

Един от най-фрапиращите детайли във филма е финансовият мащаб на усилията на Пери да се излекува. Боуик разкрива, че брат ѝ е похарчил над 7 милиона долара в опитите си да остане чист, което според нея е доказателство за това колко сериозно се е борил със зависимостта си.

Робъртсън допълва, че бащата на актьора, Джон Бенет Пери, е виждал сина си като истински боец именно заради упоритото му желание да се възстанови. Тук обаче се забелязва известно разминаване: в мемоарите си от 2022 г. Пери споменава сума от над 9 милиона долара за рехабилитация, докато в новия филм се посочват над 7 милиона долара.

Семейството е знаело какво се крие зад сватбата на Чандлър и Моника

За милиони фенове на „Приятели“ сватбата на Чандлър Бинг и Моника Гелър бе кулминацията на една от най-обичаните екранни двойки. За семейството на Пери обаче гледането на тези епизоди е било преминаване през осъзнаването какво преживява той извън камерите.

Боуик си спомня, че брат ѝ тъкмо бе приключил поредния си престой в лечебно заведение, след като употребата му на наркотици и алкохол се влошава драматично в годините преди снимките. Тя разказва, че тогава семейството е осъзнавало колко сериозна е ситуацията и никой не е знаел какво го очаква в бъдеще. Самият Пери бе написал в книгата си, че е бил откаран в клиниката веднага след заснемането на сватбената сцена.

EXCLUSIVE details about Matthew Perry revealed... | The Low Down https://t.co/ggCRq0se8D https://t.co/IHCw4f25bX — New York Post (@nypost) October 22, 2026

Близките му едва са успели да изгледат специалния епизод „Приятели: Заедно отново“

Специалното събиране на актьорите през 2021 г. бе рекламирано като носталгичен празник за феновете, но за най-близките на Пери преживяването е било съвсем различно.

В документалния филм Боуик споделя, че проектът изключително много е изтощил брат ѝ. Актьорът Кевин Полак си спомня видимите му затруднения пред камерата, а приятелят му Дейвид Пресман отказва да коментира кадрите, заявявайки, че те говорят сами по себе си. Трябва да се има предвид, че това събиране се случи едва няколко години след тежка здравословна криза през 2018 г., когато дебелото черво на Пери се спука, той прекара две седмици в кома и едва бе спасен.

Подслонил е приятел в затруднение

Филмът поставя акцент и върху постоянните опити на Пери да помага на други хора, борещи се с порока. Тим Харингтън, с когото актьорът се запознава по време на възстановяването си през 2001 г., разказва как е стигнал до момент, в който се е страхувал, че ще трябва да живее в колата си.

Вместо това Пери го кара да си събере багажа и го настанява в своя дом. Двамата живеят заедно около година и посещават съвместно срещи за анонимни зависими, като Харингтън твърди, че тази подкрепа е спасила живота му.

Актьорите от „Приятели“ са пристъпили заедно към ковчега му

Сред най-трогателните разкрития е разказът на Боуик за частното погребение. Тя споделя, че Дженифър Анистън, Кортни Кокс, Лиса Кудроу, Мат Лебланк и Дейвид Шуимър са пристигнали заедно, като Анистън е била първата, която я е прегърнала.

След това петимата се приближили до ковчега на Матю, хванали се за ръце и останали така, плачейки заедно.

Боуик спомня и за един неочаквано искрен момент сред скръбта: докато премествали тялото в мавзолея, тя внезапно усетила присъствието на брат си и си представила как той прави някоя от характерните си саркастични забележки, което я разсмяло през сълзи.

Кога почина Матю Пери?

Матю Пери издъхна на 28 октомври 2023 г. на 54-годишна възраст. Той бе намерен в безсъзнание в джакузито в дома си в Пасифик Палисейдс, Лос Анджелис, и бе обявен за мъртъв при пристигането на медицинските екипи.

Според хронологията на Асошиейтед Прес, актьорът е получил три инжекции с кетамин в деня на смъртта си. Неговият личен асистент Кенет Ивамаса признава пред разследващите, че е поставил третата инжекция около 13:30 ч., след което е излязъл по задачи, а при завръщането си около 16:00 ч. е открил Пери по очи във водата.

Разследването по-късно прерасна във федерално наказателно дело. Прокурорите установиха, че Пери е преминавал през легитимна терапия с кетамин за депресия, но е започнал незаконно да си набавя допълнителни количества отвъд предписаното. В схемата са замесени лекарят Салвадор Пласенсия, посредникът Ерик Флеминг и дилърката Джасвин Санга.

Кой участва в документалния филм на Netflix?

Сестрата на актьора е сред основните фигури във лентата, говорейки открито за първи път след трагедията. Режисьорът Мери Робъртсън отбелязва, че целта на семейството е била публиката да види Матю не просто какъвто е в ролята на Чандлър Бинг, а като истински брат, приятел и човек, вложил огромни усилия в битката си със зависимостта.

Във филма участват още Тим Харингтън, Кевин Полак, Дейвид Пресман, сценаристът от първия сезон на „Приятели“ Джеф Щраус, както и бивши приятелки на Пери от ранните му години в Лос Анджелис.

Прави впечатление пълното отсъствие на Анистън, Кокс, Кудроу, Лебланк и Шуимър. Режисьорката потвърждава, че петимата са били поканени, но са отказали участие. Тя заяви, че проявява разбиране към решението им, тъй като всеки изживява скръбта по различен начин. Доведеният баща на Пери – известният журналист Кийт Морисън, както и други членове на семейството, също са предпочели да не застават пред камерите.

“It was very important to me that this film be as funny as it could be, and that we find levity in the darkness and in the sorrowful moments,’ director Mary Robertson says of her Netflix doc about Matthew Perry. https://t.co/k0gnSbSRUW — Vulture (@vulture) October 25, 2026

Причината за смъртта

Съдебният лекар на окръг Лос Анджелис заключи, че причина за смъртта са острите ефекти от предозиране с кетамин, като удавянето, коронарната артериална болест и наличието на бупренорфин са посочени като съпътстващи фактори. Смъртта бе обявена за нещастен случай.

Федералното разследване разкри, че Пери е започнал да търси допълнителни незаконни източници на кетамин през септември 2023 г. Неговият асистент се е научил да му поставя инжекциите без каквото и да е медицинско наблюдение. В крайна сметка петима души бяха привлечени под наказателна отговорност за доставката на фаталните дози: Ивамаса, Флеминг, лекарите Пласенсия и Марк Чавес, както и Джасвин Санга, известна като „Кралицата на кетамина“.

Десетилетия борба и рехабилитация

Лечението на Пери не се изчерпва с един престой – той е влизал в рехабилитационни центрове над 15 пъти през живота си, включително по време на снимките на хитовия ситком.

Пери е погребан в гробищния парк „Форест Лоун“ в Холивуд Хилс. На криптата му е поставена бронзова плоча с надпис „Много обичан приятел“ (A much loved friend) – последна препратка към сериала, който го превърна в световна звезда.