Примата гласува: Лили Иванова с трогателен жест към изборната комисия

П римата на българската популярна музика Лили Иванова пусна своя бюлетина на днешния президентски вот. Музикалната легенда спази традицията си да бъде сред активните граждани в изборния ден.

Веднага след като гласува в секцията си в Националното музикално училище „Проф. Любомир Пипков“, изпълнителката сподели кадър в социалните си мрежи и публично изрази признателност за топлото посрещане от членовете на секционната избирателна комисия.

„Благодаря на членовете на 32 СИК в НМУ „Проф. Любомир Пипков“ за уважението и отношението!“, гласи краткото послание на певицата във Фейсбук.

Жестът на Лили Иванова предизвика вълна от позитивни коментари сред нейните почитатели, а уважителното отношение между примата и СИК за пореден път се превърна в един от светлите акценти на изборния ден.