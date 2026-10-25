След ареста на кмета на Белица, никой не гласува в Лютово

Ж ители на община Белица масово отказват да гласуват след ареста на кмета Радослав Ревански преди три дни. В социалните мрежи се разпространяват призиви за бойкот на изборите, докато той е в ареста, предава "24 часа".

Избирателната активност в област Благоевград към 16:00 часа е 14,15%, но в Белица е едва 5,65%. От общо 7971 души с право на глас до урните са отишли само 450.

Сходна е ситуацията в съседната община Якоруда, където активността е 5,91%. Кметовете на двете общини са приятели, а според разпространяваната информация и в Якоруда жители отказват да гласуват в знак на солидарност с Ревански.

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Безпрецедентна ситуация има в село Лютово, община Белица. От общо 158 избиратели до следобедните часове нито един не е посетил секцията. Дори членовете на секционната избирателна комисия се колебаят дали да упражнят правото си на глас.

Предполага се, че те се притесняват, че ако пуснат бюлетини в празната урна, веднага ще стане ясно кой е гласувал.

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Припомняме, че кметът на Белица и зам.-председател на ДПС Радослав Ревански беше задържан преди 4 дни и остава в ареста. Той е обвинен участие в престъпно споразумение с цел извършване на търговия с влияние.