България

След ареста на кмета на Белица, никой не гласува в Лютово

От общо 7971 души с право на глас в община Белица, към 16:00 часа до урните са отишли само 450

Николай Киров Николай Киров

25 октомври 2026, 19:11
След ареста на кмета на Белица, никой не гласува в Лютово
Източник: БТА

Ж ители на община Белица масово отказват да гласуват след ареста на кмета Радослав Ревански преди три дни. В социалните мрежи се разпространяват призиви за бойкот на изборите, докато той е в ареста, предава "24 часа".

Избирателната активност в област Благоевград към 16:00 часа е 14,15%, но в Белица е едва 5,65%. От общо 7971 души с право на глас до урните са отишли само 450.

Сходна е ситуацията в съседната община Якоруда, където активността е 5,91%. Кметовете на двете общини са приятели, а според разпространяваната информация и в Якоруда жители отказват да гласуват в знак на солидарност с Ревански.

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Безпрецедентна ситуация има в село Лютово, община Белица. От общо 158 избиратели до следобедните часове нито един не е посетил секцията. Дори членовете на секционната избирателна комисия се колебаят дали да упражнят правото си на глас.

Предполага се, че те се притесняват, че ако пуснат бюлетини в празната урна, веднага ще стане ясно кой е гласувал.

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Припомняме, че кметът на Белица и зам.-председател на ДПС Радослав Ревански беше задържан преди 4 дни и остава в ареста. Той е обвинен участие в престъпно споразумение с цел извършване на търговия с влияние.

Редактор: Николай Киров
Източник: 24 часа    
Белица бойкот на избори арест на кмет
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