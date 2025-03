Загадъчен мъж преследвал Джийн и Бетси Хекман месеци преди смъртта им

С ъпругата на Джийн Хекман, Бетси Аракава Хекман, изразила загриженост, че е била последвана от мистериозен мъж малко преди смъртта си: фризьорът на Джийн Хекман и Бетси Аракава Хекман разказва за две странни срещи с мъж, които се случили месеци преди трагичния им край.

В наскоро публикувани кадри от бодикамера, предоставени на Fox News Digital, фризьорът на известната пианистка споделя подробности за разговор, в който „изтощената“ Бетси му изразила загриженост относно двата отделни случая през декември, когато тя и съпругът й били последвани от непознат мъж, когото никога не била виждала преди.

„Тя ми каза, че е имало мъж, който е паркирал пред тяхната врата и ги е следил“, разказа нейният фризьор, който се казва Кристофър, пред полицията. „Двата случая бяха различни. Единият беше, когато те отишли до Уайт Рок. Обядвали там, а мъжът ги последил чак от паркинга на затворения им комплекс и продължил да ги следи до Уайт Рок.“

„Тя ми каза: „Кристофър, изненадана съм, че охраната не знае как е стигнал до там... защото, когато си тръгнахме, забелязах, че тази кола ни е следвала от резиденцията до Уайт Рок.“

Фризьорът добави, че Бетси му разказала, че мъжът извадил папка със снимки на съпруга й и поискал той да ги подпише.

„Аз казах: „Това е толкова странно, защото Санта Фе не е място за папараци и други подобни неща“, продължи той. „Тя каза... приближи се до него и му каза: „Трябва да имаш повече уважение.“ В друг случай същият мъж ги последвал на друго място и дори предложил на Хекман бутилка вино, разказала Бетси на Кристофър. Те отказали да приемат подаръка.

„Казах: „О, Боже мой, Бетси, това е лудост. Не трябваше да се приближаваш до този човек. Това ме изнервя“, сподели Кристофър.

На 13 март адвокат на имението на Хекман подал петиция в окръжния съд на Санта Фе, с молба да бъде предотвратено разкритие на кадри от смъртта на Джийн и Бетси, съобщава Santa Fe New Mexican.

Адвокатът Кърт Зомер твърди, че правото на личен живот на двойката трябва да надделее над обществения интерес относно смъртта им.

Той цитира случая със смъртта на Кърт Кобейн в своята петиция и посочва, че съдът е отказал да разреши публикуването на снимки от „сцената на смъртта“.

„Не мога да си представя каква вреда биха нанесли държавните и окръжните служби, ако не зачитат правото на лична неприкосновеност на г-н и г-жа Хекман“, пише той. „През живота си те винаги са отдавали голямо значение на личната си конфиденциалност и са предприемали активни мерки, за да я защитят.“

Миналата седмица, имението на Хекман получи временна заповед за ограничаване на разпространението на записи, свързани със смъртта на Джийн и Бетси.

