Мистериозен обрат: Семейството на Джийн Хекман блокира резултатите от аутопсията на съпругата му

С емейството на Джийн Хекман подаде молба за забрана на публикуването на резултатите от аутопсията, снимките и подробностите от разследването на него и съпругата му – ход, определян от източници като „много необичаен“.

Двукратният носител на „Оскар“, 95-годишният Хекман, бившата класическа пианистка Бетси Аракава, 65, и едно от трите им кучета бяха открити мъртви в дома им в Санта Фе, Ню Мексико, на 26 февруари.

Gene Hackman’s family blocks his, wife Betsy Arakawa’s autopsy results in shocking new twist https://t.co/HPiogxHjV5 pic.twitter.com/lgirKL2X8r