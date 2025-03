Мистерия около наследството на Джийн Хекман: Децата му пропуснати?

З авещанията на Джийн Хекман и Бетси Аракава бяха разкрити месец след смъртта им.

95-годишният актьор, носител на "Оскар", завеща холивудското си състояние от 80 милиона долара на съпругата си Бетси, 65, която бе посочена като наследник.

Не е ясно дали трите му деца — синът му Кристофър Алън, 65, и дъщерите му Лесли Ан, 58, и Елизабет Джийн, 62, от предишния му брак с Фей Малтезе — са получили нещо в завещанието му.

Възможността децата му, от които той някога е бил отчужден, да са били пропуснати, повдига въпроса за потенциална съдебна битка за наследството.

Правен експерт коментира пред DailyMail.com: "Ако той беше починал пръв и тя [Бетси] беше оцеляла, това можеше да предизвика истинска война. Децата му вероятно щяха да полудеят."

В завещанието си Бетси разпорежда активите й да бъдат прехвърлени в тръст, който да финансира благотворителни каузи и да покрие медицински задължения.

Хекман, който страдаше от Алцхаймер, подписа последната версия на завещанието си на 7 юни 2005 г. Не е ясно кога точно му е била поставена диагнозата.

Детайли от разследването на мистериозните смъртни случаи на Джийн и Бетси бяха оповестени в петък от властите в Санта Фе, Ню Мексико. Двойката бе намерена починала в отделни стаи на дома си на 26 февруари.

Според следствието Аракава е починала около 11 февруари от рядък вирус, предаван от мишки, а Хекман вероятно е издъхнал на 18 февруари от сърдечно заболяване.

Адвокатът Джулия Питърс бе назначена за изпълнител на двете завещания, макар да не е ясно как имуществото ще бъде разпределено без достъп до документите на тръста.

