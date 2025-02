Швеция: Може да изпратим наши мироопазващи сили в Украйна

Ш веция не изключва възможността да изпрати свои войски в Украйна след войната като част от мироопазваща мисия, заяви шведската министърка на външните работи Мария Малмер Стенергард, цитирана от Ройтерс. Тя направи изказването си пред шведското национално радио.

Стенегард коментира въпроса, след като британският премиер Киър Стармър каза, че е готов да изпрати британски войски в Украйна, които да се грижат за опазването на мира там, като целта му бе да покаже на САЩ, че европейските държави трябва да участват в преговорите за прекратяване на войната.

BREAKING:



🇸🇪🇺🇦 European governments are trying to ignite the war in Ukraine under Trump's nose



After the UK's Starmer now Sweden's foreign minister also says the country will NOT rule out sending peacekeeping forces to Ukraine pic.twitter.com/IszLW8ax97